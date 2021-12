Max Verstappen kon zijn geluk niet op na de spectaculaire ontknoping van het Formule 1-seizoen. De Nederlander slaagde er in de laatste ronde van de Grote Prijs van Abu Dhabi in zijn rivaal Lewis Hamilton te passeren en pakte daardoor de wereldtitel. 'Ongelooflijk. Dit is te gek', zei Verstappen vlak na de race.

Verstappen leek bezig aan een verloren strijd, tot vijf rondes voor het einde de Canadees Nicholas Latifi crashte en de safetycar de baan op kwam. Hij reed op dat moment zo'n 12 seconden achter de leidende Hamilton. Achter de safetycar kon Verstappen weer aansluiten bij de Mercedes en in de slotronde pakte de Nederlander zijn kans. Hij bezorgde Red Bull zo een eerste wereldtitel sinds 2013 (met de Duitser Sebastian Vettel).

'Eindelijk een beetje geluk voor mij', zei Verstappen. 'Ik heb de hele race gevochten. Opeens kreeg ik in de laatste ronde nog een kans.' Verstappen pakte die kans gretig aan. Hij dook direct de pits in voor nieuwe banden toen de safetycar de baan op kwam en op die zachte banden wist hij Hamilton te passeren. 'Deze jongens hier van mijn team en van Honda, zij verdienen dit', zei Verstappen. 'Ik houd zoveel van ze. Sinds 2016 geniet ik er al van om met ze te werken. Christian Horner en Helmut Marko haalden me toen bij het team en het eerste doel was om het kampioenschap te winnen. Dat hebben we nu gedaan. Ik hoop nog tien, vijftien jaar dit samen te doen. Ik heb geen enkele reden om van team te veranderen. Ik wil de rest van mijn leven bij dit team blijven', aldus de Nederlander. 'Een groot woord van dank ook aan mijn teamgenoot Checo Pérez. Hij gaf alles en reed geweldig. Hij is een geweldige teamgenoot.'

