Max Verstappen rijdt nog 2023 voor Red Bull. Verrassend. En tegelijk ook niet.

In zijn eerste volledige seizoen bij Red Bull (2016) zesde, een jaar erna vierde en vorig seizoen derde in het wereldkampioenschap, na Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes, de constructeur die de voorbije maanden óók dacht aan Max Verstappen. Niet voor meteen, want zowel de Finse rijder als de zesvoudige wereldkampioen hebben nog een contract voor 2020. 'Ik moet dan...

In zijn eerste volledige seizoen bij Red Bull (2016) zesde, een jaar erna vierde en vorig seizoen derde in het wereldkampioenschap, na Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes, de constructeur die de voorbije maanden óók dacht aan Max Verstappen. Niet voor meteen, want zowel de Finse rijder als de zesvoudige wereldkampioen hebben nog een contract voor 2020. 'Ik moet dankbaar zijn dat ik van Red Bull de kans heb gekregen om in de formule 1 te debuteren', zei Verstappen, die in maart 2015 in Australië bij satellietteam Toro Rosso zijn eerste grand prix reed. Halfweg zijn tweede seizoen verhuisde hij naar het team van Christian Horner, die hem in zijn debuutrace in Spanje meteen naar zijn eerste overwinning zag knallen. De teller staat inmiddels op acht overwinningen, waarvan drie in 2019, toen Red Bull in zee ging met Honda. 'De progressie die we de voorbije maanden samen hebben geboekt, geeft mij het vertrouwen dat we samen voor de wereldtitel kunnen strijden', legde hij zijn contractverlenging tot 2023 uit. Lang, want de overeenkomst tussen Red Bull en de Japanse motorleverancier werd pas onlangs verlengd tot 2021 en het is nog lang niet zeker of Honda ook dan nog wil samenwerken. Want: het F1-landschap wordt in 2021 grondig hertekend. Meer races (tot 25), aangepaste wagens zodat er meer spectaculaire manoeuvres mogelijk zijn én een maximumbudget van 158 miljoen euro per team (exclusief marketing- en salarissenkosten van de rijders), zodat er meer competitie tussen de teams is. 'Door Max langer aan ons te binden, zijn we toch op dat vlak al verzekerd van continuïteit', zei Christian Horner, die hoopt dat hij met de contractverlenging van Verstappen ook Honda langer aan zich kan binden. Want de laatste weken van de Nederlander, met een zege en drie opeenvolgende podiumplaatsen, sterken hem in de overtuiging dat de motor nóg geperfectioneerd kan worden.