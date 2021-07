Max Verstappen (Red Bull) heeft zaterdag op het circuit van Silverstone de allereerste sprintrace ooit in de Formule 1 gewonnen. De WK-leider verzekerde zich zo van de polepositie in de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de tiende WK-manche van het seizoen. Het is voor de Nederlander al de vierde pole op een rij, de achtste uit zijn carrière.

Verstappen, die vier van de vijf voorbije GP's won, nam bij de start de koppositie over van de Britse regerende wereldkampioen Lewis Hamilton, die voorin mocht starten nadat hij vrijdag de snelste was in de kwalificaties voor de sprintrace. Hamilton finishte uiteindelijk als tweede, voor zijn Finse teammaat Valtteri Bottas. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) werd vierde en start zondag in de GP naast Bottas vanaf de tweede rij. Dankzij zijn zege in de sprintrace kreeg Verstappen drie WK-punten, Hamilton twee en Bottas een. In de WK-stand heeft de Nederlander nu een voorsprong van 33 punten op de Brit. Op Silverstone werd voor het eerst geëxperimenteerd met een sprintrace in plaats van de klassieke kwalificaties, waarin de snelste rondetijden normaal de startgrid bepalen. De sprintrace is een wedstrijd van circa een halfuur over 100 kilometer, wat op het circuit van Silverstone neerkomt op zeventien ronden. De Grote Prijs is zondag om 16u voorzien.