De regerende wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag de eerste editie van de Grote Prijs Formule 1 in Miami op zijn naam geschreven.

De Nederlander haalde het na een spannend duel met WK-leider Charles Leclerc (Ferrari) in de vijfde WK-manche van het seizoen. De Monegask, die een late aanval inzette op de eerste plaats dankzij een interventie van de safetycar, kon zijn polepositie niet verzilveren.

Verstappen stak Leclerc in de negende ronde voorbij en leek op een eenvoudige zege af te stevenen. Tot de safetycar nog voor spanning zorgde.

De wereldkampioen boekte zijn derde GP-zege van het seizoen, de 23e in zijn carrière. Ook de strijd om de derde plaats was er een tussen Red Bull en Ferrari. Leclercs Spaanse ploeggenoot Carlos Sainz haalde het daarin voor de Mexicaan Sergio Perez (Red Bull). De Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) werd zesde, hij moest zijn land- en ploeggenoot George Russell laten voorgaan.

In de WK-stand loopt Verstappen in op Leclerc, die 104 punten heeft. De Nederlander volgt met 85 punten, 19 punten minder dan Leclerc. De volgende WK-manche is op 22 mei voorzien op het circuit van Barcelona.

