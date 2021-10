Max Verstappen wil dolgraag wereldkampioen worden in de Formule 1. 'Maar zelfs als we tweede worden, hebben we een heel goed seizoen gehad', zei de Nederlandse kopman van Red Bull voorafgaand aan de Grote Prijs van Turkije, de zestiende race van het seizoen. 'Eerste of tweede, dat gaat mijn leven niet echt veranderen. Ik geniet van wat ik doe, dat is het belangrijkste. Ik heb niet echt iets om me druk om te maken.'

De nieuwe witte bolide van Red Bull voor komend weekend. © GETTY

De 24-jarige Verstappen heeft in de strijd om de wereldtitel 2 punten achterstand op zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes). Twee weken geleden slaagde de Nederlander erin na een motorwissel vanaf de laatste startplek tweede te worden in de Grote Prijs van Rusland, achter zijn 36-jarige Britse rivaal. De titelstrijd telt nog zeven Grote Prijzen. 'Ik doe altijd mijn uiterste best en ik weet dat het team dat ook doet. En als dat dan aan het einde van het jaar de eerste plek betekent, zou dat geweldig zijn', zei Verstappen in Istanboel. 'Daar werken we voor. Maar ook als we tweede worden, hebben we nog steeds een heel goed seizoen. We zijn heel relaxed, maar ook heel gefocust. Natuurlijk willen we winnen, dat is de mentaliteit van dit team. Maar je kan dingen niet forceren. We geven altijd alles en dat gaan we ook dit weekeinde weer doen.' Verstappen rijdt in Istanboel in een witte bolide met rode accenten, de kleuren van de Japanse vlag. Red Bull wil motorleverancier Honda zo bedanken voor de samenwerking. Honda trekt zich na dit seizoen terug uit de Formule 1.