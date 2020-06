Het Formule 1-team van Mercedes gaat met een zwarte in plaats van een grijze auto het seizoen in.

De Duitse renstal besloot de kleurstelling van de bolides van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aan te passen, als protest tegen racisme en discriminatie. De coureurs gaan ook zwarte racekleding dragen.

'We introduceren onze nieuwe kleurstelling voor 2020. Dit is een belofte om de diversiteit binnen ons team en onze sport te verbeteren en een signaal dat we ons inzetten om racisme en discriminatie in welke vorm dan ook te bestrijden', schreef Mercedes bij een foto van de zwartgekleurde auto.

Hamilton en Bottas gaan vrijdag in Oostenrijk voor het eerst de baan op met deze nieuwe kleurstelling. Dan zijn de eerste trainingen op het Spielbergcircuit, waarmee zondag het Formule 1-seizoen wordt geopend. Het seizoen zou begin maart in Australië al van start gaan, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door.

De Duitse renstal besloot de kleurstelling van de bolides van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aan te passen, als protest tegen racisme en discriminatie. De coureurs gaan ook zwarte racekleding dragen. 'We introduceren onze nieuwe kleurstelling voor 2020. Dit is een belofte om de diversiteit binnen ons team en onze sport te verbeteren en een signaal dat we ons inzetten om racisme en discriminatie in welke vorm dan ook te bestrijden', schreef Mercedes bij een foto van de zwartgekleurde auto. Hamilton en Bottas gaan vrijdag in Oostenrijk voor het eerst de baan op met deze nieuwe kleurstelling. Dan zijn de eerste trainingen op het Spielbergcircuit, waarmee zondag het Formule 1-seizoen wordt geopend. Het seizoen zou begin maart in Australië al van start gaan, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door.