Mick Schumacher heeft zondag de titel in het Formule 2-kampioenschap veroverd. De zoon van F1-legende Michael Schumacher maakt volgend jaar de overstap naar de koningsklasse van de autosport, waar hij voor het Amerikaanse team Haas gaat racen.

De 21-jarige Schumacher raakte zondag in Bahrein niet verder dan de achttiende plaats in de afsluitende sprintrace. Maar dat volstond toch om zijn enige overgebleven WK-rivaal, de Brit Callum Ilott, achter zich te houden. Ilott finishte als tiende op het circuit in Sakhir en eindigde zo net als Schumacher buiten de punten. Daardoor bleef er een kloof van 14 punten.

Grosjean

Bij het Amerikaanse Formule 1-team Haas worden beide piloten volgend seizoen vervangen. Romain Grosjean en Kevin Magnussen vertrekken, Mick Schumacher en Nikita Mazepin nemen hun zitjes in.

Voor Grosjean zit het huidige seizoen er overigens al op. De Fransman herstelt nog van zijn zware crash vorige week zondag in Bahrein, waar hij in een vuurzee maar net aan de dood ontsnapte. Daardoor mist hij niet alleen de Grote Prijs van Sakhir die vandaag verreden wordt, maar ook de allerlaatste race van het seizoen, de GP van Abu Dhabi, volgende week zondag. Grosjean wordt in de resterende races vervangen door reserverijder Pietro Fittipaldi. Of de Fransman nog terugkeert in de F1 is nog onduidelijk.

