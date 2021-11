Komend weekend vindt de allereerste Grote Prijs formule 1 in Qatar plaats. Want voor het geld danst de beer, ook in de woestijn.

Eind september maakte de formule 1 bekend dat het voor dit seizoen een nieuwe grand prix aan de kalender zou toevoegen: die van Qatar, nadat de GP van Japan wegens de coronapandemie was afgelast. Een interim-contract voor 2021, maar gekoppeld aan een langetermijnverbintenis van liefst tien jaar. Weliswaar met start in 2023, want door het WK voetbal zal het F1-circus er in 2022 niet neerstrijken. Komend weekend zal op het Losail International Circuit geracet worden, bij kunstlicht, met start om 18 uur. Dat circuit diende sinds 2004 als het decor voor een jaarlijkse Grote Prijs in de Moto GP. Voor een vaste F1-omloop zou het echter aangepast moeten worden. Dat is nog af te wachten. Met de toevoeging van de GP van Qatar krijgt het F1-seizoen een extra woestijnpiment. Tot dit jaar raceten Lewis Hamilton en co al op het Sakhir Circuit in Bahrein (sinds 2004, dit jaar de eerste GP F1 in maart) en op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi (sinds 2009, het slot van dit seizoen op 12 december). Daar komt straks ook nog de eerste GP in Saoedi-Arabië bij (op 5 december). Voor critici vallen deze races in het Midden-Oosten allemaal onder de noemer sport washing: met grote sportevents de besmeurde mensenrechtenreputatie van een land proberen op te poetsen, en zo ook toeristen te lokken. Voor F1-CEO Stefano Domenicali is dat echter geen hinderpaal om naar Abu Dhabi, Bahrein, Saoedi-Arabië en Qatar te trekken. Volgens hem kunnen die GP's dienen als 'een hefboom naar verandering'... Het traditionele wegkijkende promopraatje.