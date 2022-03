De Jemenitische Houthi-rebellen zeggen met raketten en drones aanvallen uitgevoerd te hebben op de Saoedische stad Djedda, waar zondag de komende Formule 1-race wordt gehouden.

Onder meer in een complex van de staatsoliemaatschappij Saudi Aramco is brand uitgebroken, melden Saoedische staatsmedia. Na een explosie was vanaf het racecircuit een enorme rookwolk te zien.

De Houthi's strijden, met steun van Iran, tegen de machthebbers van Jemen, die dan weer door Saoedi-Arabië gesteund worden. De Houthi's zelf claimen niet alleen Aramco in Djedda te hebben aangevallen, maar ook doelen 'van vitaal belang' in Riyad, de hoofdstad van de Saoedische 'vijand'. De brandende Aramco-faciliteiten in Djedda zouden zich op een twintigtal kilometer van het circuit bevinden.

#VIRAL



BOLETOS FORMULA 1



ÉSTE es el REFLEJO de cómo ESTÁ la situación para COMPRAR BOLETOS DE LA FÓRMULA 1 en MÉXICO



El (((VIDEO))) es de lo que ocurre mientras se disputa el #SaudiArabianGP en Jeddah.



El ataque sucedió a 20 kilómetros del circuito donde se disputa el GP pic.twitter.com/ZdgtSHup16 — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) March 25, 2022

De aanvallen komen er aan de vooravond van de zevende verjaardag van de militaire interventie in Jemen van de door de Saoedi's geleide coalitie. Maandag nog had Riyad, wereldwijd de grootste olie-exporteur, gewaarschuwd voor een verlaagde productie na verschillende aanvallen op zondag met drones en raketten door de Houthi's.

Op beelden op sociale media is te zien hoe een enorme zwarte rookpluim boven Djedda hangt. Vrijdag was de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Saoedi-Arabië en vanop het circuit was de rookpluim duidelijk zichtbaar.

De tweede vrije oefensessie begon, na een informatieronde rond de raketaanval, met een kwartier vertraging.

Onder meer in een complex van de staatsoliemaatschappij Saudi Aramco is brand uitgebroken, melden Saoedische staatsmedia. Na een explosie was vanaf het racecircuit een enorme rookwolk te zien.De Houthi's strijden, met steun van Iran, tegen de machthebbers van Jemen, die dan weer door Saoedi-Arabië gesteund worden. De Houthi's zelf claimen niet alleen Aramco in Djedda te hebben aangevallen, maar ook doelen 'van vitaal belang' in Riyad, de hoofdstad van de Saoedische 'vijand'. De brandende Aramco-faciliteiten in Djedda zouden zich op een twintigtal kilometer van het circuit bevinden. De aanvallen komen er aan de vooravond van de zevende verjaardag van de militaire interventie in Jemen van de door de Saoedi's geleide coalitie. Maandag nog had Riyad, wereldwijd de grootste olie-exporteur, gewaarschuwd voor een verlaagde productie na verschillende aanvallen op zondag met drones en raketten door de Houthi's.Op beelden op sociale media is te zien hoe een enorme zwarte rookpluim boven Djedda hangt. Vrijdag was de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Saoedi-Arabië en vanop het circuit was de rookpluim duidelijk zichtbaar. De tweede vrije oefensessie begon, na een informatieronde rond de raketaanval, met een kwartier vertraging.