Er keert in 2021 opnieuw een Schumacher officieel terug naar de Formule 1. Mick Schumacher krijgt één van de twee racezitjes bij renstal Haas. De 21-jarige Duitser ondertekende een meerjarig contract bij het Amerikaanse team.

Haas neemt voor komend seizoen afscheid van de Fransman Romain Grosjean, die zondag nog zwaar crashte in Bahrein, en de Deen Kevin Magnussen als piloten. Schumacher en de Rus Nikita Mazepin zullen hen vervangen.

Om zich voor te bereiden op zijn eerste seizoen in de Formule 1 mag Schumacher volgende week deelnemen aan de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Abu Dhabi, de laatste GP dit seizoen, en aan de eindeseizoenstesten op hetzelfde circuit van Yas Marina vanaf 15 december.

Schumacher maakte op 9 oktober al zijn debuut in de F1 tijdens de eerste oefenritten voor de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring.

Het is niet de eerste keer dat een zoon van een ex-piloot ook in de F1 terecht komt. Vijf koppels gingen de Schumachers al voor: Graham Hill (wereldkampioen 1962/1968) en Damon Hill (wereldkampioen 1996), Mario Andretti (wereldkampioen 1978) en Michael Andretti (11e in F1-seizoen 1993), Nelson Piquet (wereldkampioen 1981, 1983, 1987) en Nelson Piquet Jr (12e in F1-seizoen 2008) en Keke Rosberg (wereldkampioen 1982) en Nico Rosberg (wereldkampioen 2016)

