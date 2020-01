De Portugese motorrijder Paulo Gonçalves is zondag in de zevende etappe van de Dakarrally overleden. Dat maakte de organisatie bekend.

De Dakar wordt dit jaar voor het eerst gereden in Saoedi-Arabië. De zevende etappe verbindt Riyadh met Wadi Al Dawasir.

Gonçalves kwam na 276 km ten val. Hij was buiten bewustzijn toen de medische diensten ter plekke kwamen. Nadat bij de onfortuinlijke motorrijder hartmassage werd toegediend, werd hij met een helikopter weggebracht naar het ziekenhuis.

Daar konden de dokters alleen zijn overlijden vaststellen.

Gonçalves werd in 2015 tweede in de Dakar. Hij nam al voor de dertiende keer deel aan de legendarische rallyraid. De Portugees maakte zijn debuut in 2006 en eindigde vier keer in de top tien. In deze editie stond hij na motorproblemen in de derde etappe pas op de 46e plaats.

De Dakar wordt dit jaar voor het eerst gereden in Saoedi-Arabië. De zevende etappe verbindt Riyadh met Wadi Al Dawasir. Gonçalves kwam na 276 km ten val. Hij was buiten bewustzijn toen de medische diensten ter plekke kwamen. Nadat bij de onfortuinlijke motorrijder hartmassage werd toegediend, werd hij met een helikopter weggebracht naar het ziekenhuis. Daar konden de dokters alleen zijn overlijden vaststellen. Gonçalves werd in 2015 tweede in de Dakar. Hij nam al voor de dertiende keer deel aan de legendarische rallyraid. De Portugees maakte zijn debuut in 2006 en eindigde vier keer in de top tien. In deze editie stond hij na motorproblemen in de derde etappe pas op de 46e plaats.