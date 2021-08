Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) hebben zondag de Ypres Rally gewonnen, de eerste Belgische WK-rally ooit en de achtste manche van het WRC-kampioenschap.

Neuville had bij de aankomst 30.7 seconden voorsprong op Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC). Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) eindigde als derde voor teamgenoten Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) en Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). In de WK-tussenstand blijft de Fransman autoritair leider. Thierry Neuville deelt met Elfyn Evans de tweede plaats in het WK en volgt op 38 punten van Ogier.

Eén jaar, zes maanden en twintig dagen, oftewel 567 dagen, na hun laatste zege in de Monte Carlo wint Thierry Neuville de veertiende WK-rally in zijn carrière, zijn eerste in België en zijn eerste met Martijn Wydaeghe met wie hij begin dit jaar begon samen te werken en met wie hij dit seizoen al vijf keer als derde op het podium stond.

Neuville begon sterk aan de wedstrijd en nam vrijdagnamiddag na de vierde rit de leiding over om die niet meer af te staan. Samen met Martijn Wydaeghe reed hij een perfecte wedstrijd. Jacky Ickx overhandigde het duo in Francorchamps de trofee van de eerste plaats.

"Er was dit weekend heel wat druk, maar toch voelde ik me comfortabel. Ik kon terugvallen op het uitstekende werk van mijn team dat mij een perfecte wagen bezorgde. We hadden eerder dit seizoen in Kenia al moeten winnen, maar ik ben blij dat ik nu Martijn hier in België zijn eerste zege kan schenken", zei Neuville in een eerste reactie aan de finish in Francorchamps.

Craig Breen eindigde als tweede. De Ier drong op zaterdag en zondagochtend nog even aan om na een stevige waarschuwing in de openingsrit op zondag van het gas te gaan. Drie Toyota's bikkelden voor de derde podiumplaats. Ogier trok al snel aan het kortste eind toen hij zondagochtend lek reed. De Fransman eindigde als vijfde, net achter Elfyn Evans die verrassend de duimen moest leggen voor de jonge Kalle Rovanperä die in deze wedstrijd als gravelexpert stevig voor de dag kwam op de verraderlijke asfaltwegen.

De Ypres Rally zal ook herinnerd worden als de rally waarin nogal wat toppers zich lieten verrassen, lek reden en hard van de baan gingen. Dat was het geval op vrijdag voor Adrien Fourmaux en zijn Belgische copiloot Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC). Zaterdagochtend ging Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) eveneens hard van de baan. In beide gevallen bleef de schade beperkt tot blikschade. Dat was niet het geval toen Pieter Tsjoen (VW Polo GTI) zaterdagochtend uit een koord werd gegooid en tegen een garage terechtkwam. Tsjoen zelf had slechts enkele stramme spieren. Bij copiloot Eddy Chevaillier werd in het ziekenhuis een fractuur van een ruggenwervel vastgesteld. Na een lawine van kritiek op sociale media nam de bewoonster van het beschadigde huis het op voor beide rijders, de organisatie en de sport.

Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) reed zaterdagochtend lek en verloor extra tijd toen de krik het begaf. Tänak eindigde in Ieper zesde. Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC) gleed vrijdagnamiddag in een gracht en moest opgeven. Op zaterdag ging hij opnieuw van start maar kon een goed klassement vergeten. Hetzelfde overkwam Loubet (Hyundai i20 Coupé WRC) die zaterdagochtend in een gracht terechtkwam.

De afsluitende powerstage werd gewonnen door Ott Tänak voor Sébastien Ogier en Thierry Neuville.

In de WK-tussenstand pitst Neuville een flink stuk van zijn achterstand af, maar de kloof ten opzichte van leider Ogier blijft aanzienlijk. Ogier leidt met 162 punten. Neuville is opgeschoven naar de tweede plaats en volgt op 38 punten. Bij de merken maakt Hyundai een deel van zijn achterstand goed op Toyota, al bedraagt de kloof met het Japanse merk toch nog 41 punten. Toyota leidt met 348 punten. Hyundai volgt als tweede met 307 punten. De volgende manche van het WK is de Rally van Griekenland. Die wedstrijd wordt georganiseerd tussen 9 en 12 september.

