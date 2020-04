Christian Horner, de teambaas bij Red Bull, is er nog altijd van overtuigd dat het Formule 1-seizoen in het eerste weekend van juli kan starten met een Grote Prijs van Oostenrijk achter gesloten deuren. Dat bevestigde de Brit zondag aan de Britse krant The Sun.

Oostenrijk heeft wegens de coronacrisis alle grote evenementen tot 30 juni verboden, maar de autoriteiten van het land lieten al blijken dat ze de GP op 5 juli zonder fans niet zullen beletten. Horner hoopt dat het F1-seizoen dan ook op het circuit van Spielberg zal kunnen starten. Voor Red Bull, het team van de gelijknamige Oostenrijkse energiedrankfabrikant, zou dat een thuiswedstrijd zijn.

'We hebben er volledige hoop op dat we het seizoen begin juli in alle veiligheid kunnen aftrappen', vertelde Horner in The Sun. 'Dat zou een geweldige start zijn. Met Red Bull weet ik dat we er alles aan doen om de organisatie van de race te vergemakkelijken. Het spreekt voor zich dat er veel onderzoek is gedaan naar de manier waarop een GP zonder fans en met zo weinig mogelijk personen aanwezig kan plaatsvinden.'

Wegens de coronacrisis valt de hele start van het F1-seizoen in het water. Negen GP's werden al afgelast of verplaatst.

