Met de Grote Prijs van Bahrein begint dit weekend de formule 1 opnieuw. Wat zullen de nieuwe wagens brengen en wordt het opnieuw een nek-aan-nekrace tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen? Sammy Neyrinck, F1-volger bij Sporza, laat zijn licht schijnen over het nieuwe seizoen.

Dit jaar verschillen de bolides voor bijna 95% met die van 2021. Welke grote veranderingen mogen we verwachten?

...

Dit jaar verschillen de bolides voor bijna 95% met die van 2021. Welke grote veranderingen mogen we verwachten?Sammy Neyrinck: 'Het aspect aerodynamica is volledig hertekend. Dat is toch het belangrijkste punt. De vuile lucht achter de wagens moest verminderd worden, want dat was storend voor de achterligger. Die raakte niet dichterbij en dus waren er niet al te veel inhaalacties tijdens een race. Met die aanpassingen moet dat nu verholpen zijn en zouden we de wagens dit weekend veel dichter bij elkaar moeten zien racen. Maar die impact gaan we pas kunnen beoordelen op zondag.'Zijn we ook grote visuele verschillen tussen de wagens omdat alle ploegen van nul moesten beginnen? Neyrinck: 'Voor de niet-kenners zien de wagens er grotendeels hetzelfde uit: vier dikke banden, een voor- en achtervleugel en een halo rond de bestuurder. Maar als je gedetailleerder gaat kijken, zie je heel veel verschillen met de vorige seizoenen. Tussen Ferrari en Mercedes zijn die best groot. Bij de ene zijn de zijpontons bijvoorbeeld breder dan bij de ander en zo heb je nog veel zaken. 'In de tests zag je nog veel afwijkingen, maar wees er maar zeker van dat die tegen komend weekend grotendeels weggewerkt zullen zijn. De constructeurs zijn dag en nacht bezig om de foutjes er nog uit te halen en hun wagens meer op de beste van de test te laten lijken. Het kopieergedrag is namelijk enorm groot in de formule 1. Probeert de ene iets uit, dan gaat de andere dat proberen na te maken of zelfs verbeteren. Vergeet ook niet dat de auto's die we in Bahrein zullen zien, compleet anders zullen zijn dan degene tijdens de laatste GP van het seizoen. Tegen het einde van het seizoen zal alles al veel meer naar elkaar toegegroeid zijn. Een F1-bolide is nooit af.'Vorig seizoen was een echte nagelbijter door de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. Komt diezelfde clash er dit seizoen opnieuw aan?Neyrinck: 'Het kan bijna niet anders dan dat die twee opnieuw de hoofdrol zullen spelen. Hamilton is uit op zijn achtste wereldtitel en is het niet dit seizoen, dan doet die er nog een jaartje bij om de allerbeste ooit te worden. Die is nog niet klaar met de formule 1. Hij zal pas stoppen bij nummer 8. En laten we ook eerlijk zijn, Hamilton en Verstappen zijn van het huidige pak de beste coureurs. Ik hoop dat het even spannend wordt, maar spannender dan vorig seizoen kan eigenlijk bijna niet.' Mercedes heeft op basis van de tests wel nog wat werk voor de boeg. Of gooien ze wat zand in de ogen?Neyrinck: 'Ik volg de sport al lang genoeg om te zeggen dat die tests hun relevantie verliezen van het eerste raceweekend. Het is nog al gebeurd dat er tijdens die oefensessies teams bovenaan stonden en dat we ze tijdens het seizoen nauwelijks hebben gezien. Maar het is wel zeker een teken aan de wand dat de wagen van Mercedes nog niet is wat ze moet zijn. Ze gaan niet bewust zand in de ogen strooien als ze zelf voelen dat ze makkelijk mee kunnen met de beste wagens. Als Verstappen de beste tijd neerzet, gaan zij dat zeker ook willen doen als ze dat kunnen. Dat is niet het geval geweest. Dus Mercedes heeft nog wat huiswerk.'Wat mogen we van de andere renstallen verwachten? Ferrari lijkt bijvoorbeeld opnieuw mee te zullen doen voor de prijzen. Iets wat de hele F1-wereld zal toejuichen. Neyrinck: 'Bij Ferrari is het ondertussen ook van moeten. Zo'n team moet dit seizoen op zijn minst opnieuw meestrijden om de prijzen. Het probleem bij Ferrari is ook een beetje de samenstelling en de werking van de ploeg. Die is anders dan bij de andere en dat merk je ook. Als ze daar regelmaat en stabiliteit in kunnen vinden, doen ze echt terug mee. Kijk bijvoorbeeld naar de periode van Michael Schumacher. Toen klopte alles.'Of Charles Leclerc en Carlos Sainz junior concurrenten kunnen zijn van Hamilton en Verstappen? Ik denk dat Leclerc dat wel kan. Die vind ik qua intrinsiek talent beter dan Sainz jr., al staan beide racers binnen het team voorlopig nog op dezelfde hoogte. Een echte hiërarchie is er niet. Maar ze gaan elkaar wel nodig hebben om echt mee te doen met Mercedes en Red Bull. En dat geldt ook voor Hamilton en Verstappen. Die zullen hun ploegmaats dit seizoen ook hard nodig hebben.'Bij Mercedes is die tweede viool, Valtteri Bottas, vervangen door jong talent George Russell. Wat mogen we van hem verwachten? Neyrinck: 'Als het gebeurt zoals in de vorige jaren, dan eet Hamilton Russell dit seizoen volledig op. Dat was al grotendeels het geval met Fernando Alonso bij McLaren en later ook met Nico Rosberg en Bottas. Dus ik verwacht niet dat dat plots gaat veranderen. Ik denk ook niet dat Russell als jonge Brit daar binnen komt lopen en meteen die strijd durft aan te gaan. Ik ken hem persoonlijk niet zo goed, maar dat lijkt me ook wel de beste strategie. Misschien hier en daar eens een GP winnen, zou dit seizoen al erg mooi zijn. 'Hij weet ook dat het verhaal van Hamilton als recordkampioen eindig is en dat hij dan op de voorgrond kan treden. Op dat moment moet hij nu wat wachten, want hij is ontegensprekelijk de toekomst van Mercedes. Net zoals Leclerc is hij een kandidaat-kampioen de volgende jaren. Maar nu nog even afwachten, dat lijkt me het verstandigste.'Is het niet hypocriet van de F1 om Nikita Mazepin uit te sluiten omdat hij als Rus de Russische inval in Oekraïne niet wil veroordelen, maar dat het ondertussen wel gewoon races laat doorgaan in bijvoorbeeld Saudi-Arabië, een land dat ook niet bepaald een vlekkeloos imago heeft?Neyrinck: 'Ik heb daar een wrang gevoel bij. Nu heb je ook met Guanyu Zhou een eerste Chinees ooit in de F1 en dat land zou je ook in dat rijtje kunnen steken. Ik ga Mazepin niet verdedigen, maar het voelt heel vreemd aan. De F1 moest iets doen en dan is hij het slachtoffer van de symboliek geworden. Het is normaal dat de Grote Prijs van Rusland geschrapt werd, maar waar trek je de lijn? Je kan je vragen stellen bij al die geldstromen richting de formule 1. Met Rusland gaat er nu een kraan dicht, maar het geld komt wel binnen langs andere kanalen. Het is dus allemaal wat vreemd.'Er staan nu 22 GP's op de kalender. Als Rusland niet was geschrapt, waren het er zelfs 23, een record. Is er nog marge of is dit echt wel de grens voor de F1-wereld?Neyrinck: 'De aandeelhouders denken zeker van wel. Het is een vraag die je vooral moet stellen aan de teams en de coureurs zelf. Ik vind dat zelf een wereldkampioenschap over de hele wereld gespeeld moet worden. Nu gaat het bijna in alle continenten door, maar er zijn nog markten die aangeboord kunnen worden. Daar is dus al zeker marge in. En zeker het financiële aspect zal de F1 nog naar verschillende andere landen brengen. Waar geld zit, zit al heel snel de motorsport. Dus ik denk dat er nog heel wat kan bijkomen. Maar de limiet is stilaan in zicht. Het seizoen is ook niet eindeloos.'Slotvraag: wie wordt wereldkampioen? Hamilton of Verstappen?Neyrinck: De moeilijkste vraag van allemaal... Ik geef ze beiden evenveel kansen. Maar als ik dan toch echt een naam moet zeggen, ga ik voor Hamilton. Zoals ik al eerder zei, die gaat volop voor zijn achtste wereldtitel gaan. Hij zegt zelf dat hij daar niet mee bezig is, maar dat kan bijna niet anders. Dit seizoen wil hij de beste aller tijden worden.'