Dit weekend begeeft de F1-wereld zich naar Oostenrijk voor het begin van het nieuwe (zeer korte) seizoen. Sammy Neyrinck, die de Formule 1 volgt voor Sporza, vertelt wat we moeten weten.

Oostenrijk en niet Australië vormt het decor voor de eerste GP van het nieuwe Formule 1-seizoen, dat voorlopig in totaal maar acht raceweekends telt. Omdat het seizoen zo kort is, moeten we volgens Sporza-journalist Sammy Neyrinck niet te veel verrassingen verwachten. 'Lewis Hamilton wordt voor de zevende keer wereldkampioen, schrijf dat maar op.'

Je verwacht dus geen al te grote concurrentie van Max Verstappen?

Sammy Neyrinck: 'Als het seizoen heel kort is, kan Verstappen wel wat weerstand bieden, maar als je ook kijkt naar de dominantie van Mercedes de voorbije jaren, dan zie ik niemand die wereldtitel afsnoepen van Hamilton. Mercedes zal er ook alles aan doen om hem die zevende wereldtitel te geven, zodat Hamilton op gelijke hoogte komt met Michael Schumacher.'

'Ik zie Verstappen deze en volgende week misschien wel winnen in Oostenrijk, zoals hij de voorbije jaren deed. Maar in het verleden stond Hamilton in zulke situaties altijd op en ging er dan alles aan doen om die achterstand in te halen en alsnog wereldkampioen te worden. Nu zal dat niet anders zijn. En laat ons ook hopen dat het zo gaat, want dan zal er veel vuurwerk zijn.'

Lees ook: Lewis Hamilton is op recordjacht

Maakt Ferrari met Sebastian Vettel en Charles Leclerc geen kans?

Neyrinck: 'Wat er met Vettel gaande is, weet ik niet. Sinds hij geen nieuw contract meer kreeg bij Ferrari, merk ik dat hij er precies niet meer zo graag bij is en dat hij blij lijkt te zijn met zijn vier wereldtitels. Zeker nu hij niet meer dé nummer 1 is bij Ferrari, weet ik niet vanwaar die extra motivatie nog moet komen. Misschien aast hij nog op een zitje ergens anders, maar ik weet niet of hij dat nog wil. En Leclerc, de nieuwe nummer 1, zal het moeten doen met de middelen die hij krijgt.'

'Ferrari heeft ook al gezegd dat Mercedes en Red Bull veel meer kans maken op de prijzen. Dat moet je altijd met een korreltje zout nemen, maar de voorbije maanden mochten ze ook geen veranderingen doorvoeren, dus ze zitten heel wat achter op Mercedes. En dat beseffen ze ook.'

'Ferrari is al bezig met volgend seizoen. Ze beseffen dat ze nu tekortkomen tegen Mercedes en Red Bull.'

'Bovendien zie ik ook niet meteen plaatsen waar Ferrari voor de prijzen kan gaan. Met Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije zitten er vooral korte technische circuits in de kalender. Zelfs in Italië gaan ze het verschil niet kunnen maken. Het probleem is vooral dat Ferrari niet veel kan bijsturen omdat er bijna iedere week een race is. Dan heb je geen tijd om Mercedes of Red Bull in te halen.'

'Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Ferrari al met volgend seizoen bezig is en dat ze 2020 al een beetje laten passeren. Daarom dat ze Vettel aan de deur hebben gezet en Carlos Sainz Jr. erbij hebben genomen voor volgend seizoen. Dan kunnen ze daar volledig op inzetten.'

Lees ook: F1 2020: alle teams op een rijtje

Wie wordt de grootste uitdager van Lewis Hamilton? Max Verstappen of Charles Leclerc? © GETTY

Het wordt een heel kort seizoen met slechts acht Grote Prijzen, die bovendien enkel in Europa doorgaan. Komen daar later nog andere plaatsen bij in de rest van de wereld?

Neyrinck: 'Dat is koffiedik kijken. Op een bepaald moment leek het wel dat er nog tot in december races zouden plaatsvinden, maar dat is nu heel twijfelachtig met de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico die, bijvoorbeeld, al op de helling staan. Het valt ook af te wachten hoe het coronavirus verder evolueert dit najaar.'

'Ik heb nu wel gehoord dat rechtenhouder Liberty Media de rest van het seizoen mondjesmaat gaat bekendmaken. Europa zit voorlopig goed en in Amerika zitten ze echt in de problemen, maar in de rest van de wereld zouden er wel al enkele plaatsen hebben toegezegd, maar die moeten nog bekendgemaakt worden. Het doel is om toch aan een vijftiental GP te komen. Laat het ons hopen, want dan wil dat zeggen dat het coronavirus onder controle zal zijn wereldwijd.'

'De laatste keer dat het er minder dan 10 waren, was in 1966. Dat is al meer dan een halve eeuw geleden. Laat ons ook hopen dat het seizoen wat langer wordt, want anders zal de kritiek komen dat de wereldtitel onverdiend is of dat het geen volwaardig seizoen is. Als het wat langer wordt, dan kan er misschien een waardige wereldkampioen zijn in wie iedereen zich kan vinden.'

Zit je momenteel te wachten op tweemaal Oostenrijk en Silverstone en ook nog eens races zonder publiek?

Neyrinck: 'Goh, Oostenrijk eigenlijk wel aanvankelijk, want daar is wel altijd sfeer met dat Nederlands legioen dat ook kampeert in die vallei. Dat gaf echt heel veel extra pigment. Maar tijdens de race merk je daar eigenlijk niets meer van. Nu gaan ze die tribunes gewoonweg niet in beeld brengen. Over het algemeen ga je die supporters ook niet missen.'

'Dat is iets heel anders dan bij voetbal, bijvoorbeeld. Enkel op het einde, na de race bij de podiumceremonie, zal je de fans missen. Zeker in Monza, waar dat prachtige podium dan over de toeschouwers wordt geheven. En eigenlijk ook wel in Spa-Francorchamps.'

'Spa-Francorchamps is van enorm belang voor Wallonië, België en de Formule 1. Het is momenteel het uithangbord van ons land.'

'Laten we vooral hopen dat we spektakel krijgen tijdens de race, want dat weet ik nog zo niet met de gekozen circuits, die voornamelijk kort en krachtig zijn en waar niet veel inhaalmogelijkheden zijn. In België is dat wat anders, en daarom kijk ik ook enorm uit naar Spa-Francorchamps.'

Waarom zit Spa-Francorchamps er eigenlijk bij? Is die race zo belangrijk voor de Formule 1?

Neyrinck: 'Ja, heel erg. Dat is een van de favorieten van de rijders. Het is een mooi glooiend circuit, een van de weinige klassieke races ook die op de kalender staan, samen met Monza. Zo wordt de geschiedenis toch ook weer gerespecteerd.'

'Er zal wel enorm veel lobbywerk aan vooraf zijn gegaan door de Waalse regering, want zowel voor Wallonië als voor België is de race van enorm belang. De winnaar van Spa-Francorchamps gaat de hele wereld rond. Dat heb je niet bij de Ronde van Vlaanderen of de Memorial Van Damme bijvoorbeeld. De GP van België is op internationaal niveau, naast de Rode Duivels, momenteel een belangrijk uithangbord van ons land.'

Het prachtige parcours van Spa-Francorchamps. Ook aanwezig in de korte nieuwe kalender. © Belga Image

De coronacrisis zorgde voor grote wonden in de F1-wereld met renstallen die het financieel heel moeilijk kregen. Zijn die verschillende constructeurs nu terug veilig met dit korte seizoen?

Neyrinck: 'Dat valt nog te bezien. Het probleem zit vooral bij de kleinere renstallen, die vaak in privéhanden zijn en waar geen multinational of grote autoconstructeur achter zit, zoals Ferrari of Mercedes. Zij hebben vooral nood aan die weekendinkomsten en sponsoring en zaten dus diep in de problemen zonder races. Williams staat nog altijd te koop en het kan zomaar gebeuren dat ook andere renstallen, zoals McLaren bijvoorbeeld, kopje onder gaan.'

Waar moeten we nog naar uitkijken bij de start van het nieuwe seizoen?

Neyrinck: 'Ik ben vooral benieuwd hoe Sebastian Vettel het seizoen gaat afwerken. Gaat hij dat gewoon afhaspelen en ziet hij waar het schip strandt? Of doet hij dat als een echte gentleman en wil hij nog met een knaller afsluiten via de grote poort? Want het lijkt me dat het na dit seizoen einde verhaal is voor de Duitser. Misschien gaat hij naar Mercedes, maar Hamilton en Vettel samen in één team, dat zou me toch verbazen.'

'Er zijn natuurlijk ook nog andere leuke namen, maar het seizoen, als het zo blijft, is te kort om als onbekende opgemerkt te worden. Iedereen gaat nu bezig zijn met de namen die ik al eerder vermeldde met Hamilton, Verstappen en Leclerc.'

Tot slot, wie wint dit weekend?

Neyrinck: 'Verstappen gaat het doen. Met Red Bull zal hij wel iets willen tonen op het circuit én in het land van zijn constructeur. Dus als ik op iemand geld zou moeten zetten, dan is het Verstappen voor dit weekend. Maar ik gok nooit.'

Oostenrijk en niet Australië vormt het decor voor de eerste GP van het nieuwe Formule 1-seizoen, dat voorlopig in totaal maar acht raceweekends telt. Omdat het seizoen zo kort is, moeten we volgens Sporza-journalist Sammy Neyrinck niet te veel verrassingen verwachten. 'Lewis Hamilton wordt voor de zevende keer wereldkampioen, schrijf dat maar op.'Je verwacht dus geen al te grote concurrentie van Max Verstappen? Sammy Neyrinck: 'Als het seizoen heel kort is, kan Verstappen wel wat weerstand bieden, maar als je ook kijkt naar de dominantie van Mercedes de voorbije jaren, dan zie ik niemand die wereldtitel afsnoepen van Hamilton. Mercedes zal er ook alles aan doen om hem die zevende wereldtitel te geven, zodat Hamilton op gelijke hoogte komt met Michael Schumacher.''Ik zie Verstappen deze en volgende week misschien wel winnen in Oostenrijk, zoals hij de voorbije jaren deed. Maar in het verleden stond Hamilton in zulke situaties altijd op en ging er dan alles aan doen om die achterstand in te halen en alsnog wereldkampioen te worden. Nu zal dat niet anders zijn. En laat ons ook hopen dat het zo gaat, want dan zal er veel vuurwerk zijn.'Maakt Ferrari met Sebastian Vettel en Charles Leclerc geen kans?Neyrinck: 'Wat er met Vettel gaande is, weet ik niet. Sinds hij geen nieuw contract meer kreeg bij Ferrari, merk ik dat hij er precies niet meer zo graag bij is en dat hij blij lijkt te zijn met zijn vier wereldtitels. Zeker nu hij niet meer dé nummer 1 is bij Ferrari, weet ik niet vanwaar die extra motivatie nog moet komen. Misschien aast hij nog op een zitje ergens anders, maar ik weet niet of hij dat nog wil. En Leclerc, de nieuwe nummer 1, zal het moeten doen met de middelen die hij krijgt.''Ferrari heeft ook al gezegd dat Mercedes en Red Bull veel meer kans maken op de prijzen. Dat moet je altijd met een korreltje zout nemen, maar de voorbije maanden mochten ze ook geen veranderingen doorvoeren, dus ze zitten heel wat achter op Mercedes. En dat beseffen ze ook.''Bovendien zie ik ook niet meteen plaatsen waar Ferrari voor de prijzen kan gaan. Met Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije zitten er vooral korte technische circuits in de kalender. Zelfs in Italië gaan ze het verschil niet kunnen maken. Het probleem is vooral dat Ferrari niet veel kan bijsturen omdat er bijna iedere week een race is. Dan heb je geen tijd om Mercedes of Red Bull in te halen.' 'Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Ferrari al met volgend seizoen bezig is en dat ze 2020 al een beetje laten passeren. Daarom dat ze Vettel aan de deur hebben gezet en Carlos Sainz Jr. erbij hebben genomen voor volgend seizoen. Dan kunnen ze daar volledig op inzetten.'Het wordt een heel kort seizoen met slechts acht Grote Prijzen, die bovendien enkel in Europa doorgaan. Komen daar later nog andere plaatsen bij in de rest van de wereld? Neyrinck: 'Dat is koffiedik kijken. Op een bepaald moment leek het wel dat er nog tot in december races zouden plaatsvinden, maar dat is nu heel twijfelachtig met de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico die, bijvoorbeeld, al op de helling staan. Het valt ook af te wachten hoe het coronavirus verder evolueert dit najaar.''Ik heb nu wel gehoord dat rechtenhouder Liberty Media de rest van het seizoen mondjesmaat gaat bekendmaken. Europa zit voorlopig goed en in Amerika zitten ze echt in de problemen, maar in de rest van de wereld zouden er wel al enkele plaatsen hebben toegezegd, maar die moeten nog bekendgemaakt worden. Het doel is om toch aan een vijftiental GP te komen. Laat het ons hopen, want dan wil dat zeggen dat het coronavirus onder controle zal zijn wereldwijd.' 'De laatste keer dat het er minder dan 10 waren, was in 1966. Dat is al meer dan een halve eeuw geleden. Laat ons ook hopen dat het seizoen wat langer wordt, want anders zal de kritiek komen dat de wereldtitel onverdiend is of dat het geen volwaardig seizoen is. Als het wat langer wordt, dan kan er misschien een waardige wereldkampioen zijn in wie iedereen zich kan vinden.'Zit je momenteel te wachten op tweemaal Oostenrijk en Silverstone en ook nog eens races zonder publiek?Neyrinck: 'Goh, Oostenrijk eigenlijk wel aanvankelijk, want daar is wel altijd sfeer met dat Nederlands legioen dat ook kampeert in die vallei. Dat gaf echt heel veel extra pigment. Maar tijdens de race merk je daar eigenlijk niets meer van. Nu gaan ze die tribunes gewoonweg niet in beeld brengen. Over het algemeen ga je die supporters ook niet missen.''Dat is iets heel anders dan bij voetbal, bijvoorbeeld. Enkel op het einde, na de race bij de podiumceremonie, zal je de fans missen. Zeker in Monza, waar dat prachtige podium dan over de toeschouwers wordt geheven. En eigenlijk ook wel in Spa-Francorchamps.''Laten we vooral hopen dat we spektakel krijgen tijdens de race, want dat weet ik nog zo niet met de gekozen circuits, die voornamelijk kort en krachtig zijn en waar niet veel inhaalmogelijkheden zijn. In België is dat wat anders, en daarom kijk ik ook enorm uit naar Spa-Francorchamps.'Waarom zit Spa-Francorchamps er eigenlijk bij? Is die race zo belangrijk voor de Formule 1?Neyrinck: 'Ja, heel erg. Dat is een van de favorieten van de rijders. Het is een mooi glooiend circuit, een van de weinige klassieke races ook die op de kalender staan, samen met Monza. Zo wordt de geschiedenis toch ook weer gerespecteerd.''Er zal wel enorm veel lobbywerk aan vooraf zijn gegaan door de Waalse regering, want zowel voor Wallonië als voor België is de race van enorm belang. De winnaar van Spa-Francorchamps gaat de hele wereld rond. Dat heb je niet bij de Ronde van Vlaanderen of de Memorial Van Damme bijvoorbeeld. De GP van België is op internationaal niveau, naast de Rode Duivels, momenteel een belangrijk uithangbord van ons land.'De coronacrisis zorgde voor grote wonden in de F1-wereld met renstallen die het financieel heel moeilijk kregen. Zijn die verschillende constructeurs nu terug veilig met dit korte seizoen?Neyrinck: 'Dat valt nog te bezien. Het probleem zit vooral bij de kleinere renstallen, die vaak in privéhanden zijn en waar geen multinational of grote autoconstructeur achter zit, zoals Ferrari of Mercedes. Zij hebben vooral nood aan die weekendinkomsten en sponsoring en zaten dus diep in de problemen zonder races. Williams staat nog altijd te koop en het kan zomaar gebeuren dat ook andere renstallen, zoals McLaren bijvoorbeeld, kopje onder gaan.'Waar moeten we nog naar uitkijken bij de start van het nieuwe seizoen?Neyrinck: 'Ik ben vooral benieuwd hoe Sebastian Vettel het seizoen gaat afwerken. Gaat hij dat gewoon afhaspelen en ziet hij waar het schip strandt? Of doet hij dat als een echte gentleman en wil hij nog met een knaller afsluiten via de grote poort? Want het lijkt me dat het na dit seizoen einde verhaal is voor de Duitser. Misschien gaat hij naar Mercedes, maar Hamilton en Vettel samen in één team, dat zou me toch verbazen.' 'Er zijn natuurlijk ook nog andere leuke namen, maar het seizoen, als het zo blijft, is te kort om als onbekende opgemerkt te worden. Iedereen gaat nu bezig zijn met de namen die ik al eerder vermeldde met Hamilton, Verstappen en Leclerc.'Tot slot, wie wint dit weekend?Neyrinck: 'Verstappen gaat het doen. Met Red Bull zal hij wel iets willen tonen op het circuit én in het land van zijn constructeur. Dus als ik op iemand geld zou moeten zetten, dan is het Verstappen voor dit weekend. Maar ik gok nooit.'