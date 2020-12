Mick Schumacher treedt in de voetsporen van zijn vader Michael door volgend seizoen een zitje te bemachtigen bij Haas in de Formule 1. Een woordje uitleg door F1-kenner Sammy Neyrinck.

Mick Schumacher trekt al op zijn 21ste naar de Formule 1. Is dat een verrassing voor jou?Sammy Neyrinck: 'Als een coureur op zo'n jonge leeftijd de F1 betreedt, dan moet hij wel goeie adelbrieven kunnen voorleggen. Maar bij Mick is het voornamelijk de achternaam die hij meeheeft, want zijn resultaten zijn niet indrukwekkend. Een veelwinnaar is hij niet. Zeker niet in vergelijking met zijn vader of andere grote talenten die op die leeftijd de overstap maken. Je voelt bij hem aan alle kanten dat ze hem koste wat kost in de F1 wilden krijgen. Het stond in de sterren geschreven, om het zo te zeggen. Het lijkt bijna een kwestie van tijd te zijn vooraleer hij in een Ferrari komt te zitten.''Of het te vroeg is? Dat gaan we pas later kunnen zeggen, maar het is wel zo dat de laatste jaren steeds meer en meer jongeren klaargestoomd en gepusht worden om al snel in de Formule 1 te gaan. Reken daar ook nog bij dat het op dit moment ook een enorme marketingstunt is. Dus een echte verrassing is het zeker niet.'Waarom kiest hij bij de overstap naar de grote jongens voor Haas?Neyrinck: 'Ten eerste omdat het in de Ferrarigroep zit, samen met ook Alfa Romeo, en hij is een protégé van de Italianen. Dat komt helemaal door zijn vader. Waarom dan nu Haas? Dat is moeilijk om te zeggen, maar veel zal wel te maken hebben met de timing. Hij is op het juiste moment op de juiste plek. 'Haas is ook een goeie plek om wat ervaring op te doen in de F1. Er zijn bovendien maar weinigen die meteen bij een van de grote teams terecht komt. Dat is misschien nog wel positief voor Schumacher, dat ze hem eerst bij een kleine ploeg zetten en niet meteen bij Ferrari, waar het momenteel niet goed loopt en waar hij maar aan zijn lot zou worden overgelaten. Het is ook niet iedereen gegeven om die overstap te maken zoals Hamilton en Verstappen die er wel meteen stonden en meteen naar de beste teams gingen. Maar daar herken je ook aan wie een groot talent en wie een rastalent is.'Om al meteen bij de top mee te draaien, daarvoor is de technische bagage van Mick Schumacher nog te klein. Zijn vader heeft mee gekneed aan het succes van Ferrari, niet alleen als rijder maar ook achter de schermen. Ik weet niet of Mick Schumacher daartoe in staat is. Wat mogen we dan wel verwachten van Mick Schumacher in zijn eerste seizoen?Neyrinck: 'De verwachtingen zijn torenhoog. In Duitsland zie je zelfs dat ze al hopen en dromen van een nieuwe wereldkampioen. Ook het verhaal van zijn vader is momenteel nog helemaal onbekend, dat zal waarschijnlijk wel een rol spelen in de carrière van Mick. Hij zal niet alleen continu vergeleken worden met hem maar hij zal ook voortdurend denken aan zijn vader en iedere grote prestatie of zelfs race zal hij als een eerbetoon aan hem opdragen. 'Maar wat we echt van hem mogen verwachten, moet toch wel wat lager liggen dan een wereldtitel bijvoorbeeld. Ik zei het al, het is geen veelwinnaar, dus in de punten rijden zal zelfs al heel moeilijk worden. Ik zou het komende seizoen vooral als een leerjaar zien voor hem en de andere debutanten. Ook in de familie, bij Haas en Ferrari zullen ze nog niet al te veel verwachten en willen ze hem vooral ervaring laten opdoen en hem zo veel mogelijk laten rijden in de Formule 1. 'En dan, wie weet, kan er in de seizoenen erop, na de reglementswijziging, wel eens iets gebeuren. Hij heeft ook een deal gesloten voor enkele jaren, dus kansen zal hij wel genoeg krijgen. Als je het mij vraagt, zijn er ook al genoeg rijders die meer getalenteerd waren maar niet zoveel kansen kregen als Mick. Denk maar aan Stoffel Vandoorne, bijvoorbeeld, die nu ook al gepasseerd wordt door Mercedes. Maar het is nu eenmaal zo: Mick Schumacher moet en zal een tijdje in de Formule 1 gereden moeten hebben. Al is het maar gewoon door zijn naam.'