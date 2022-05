De viervoudige wereldkampioen Sebastian Vettel is in de Formule 1 afgegleden tot een figurant. Maar hij blijft een sterke persoonlijkheid met een uitgesproken mening. Over de klimaatproblematiek bijvoorbeeld.

Vier keer op rij, tussen 2010 en 2013, werd Sebastian Vettel aan het stuur van een Red Bull wereldkampioen. Nadat hij in 2014 vijfde eindigde stapte de Duitser over naar Ferrari. Dat was in een periode dat Mercedes nadrukkelijk domineerde. Vettel zou vijf jaar bij het Italiaanse team blijven, maar maakte de verwachtingen niet helemaal waar. Hij werd in het WK derde, vierde, twee keer tweede en vijfde. Voor Ferrari won hij in die vijf jaar veertien Grote Prijzen, waarmee hij zijn totaal aantal zeges op 53 bracht.

...

Vier keer op rij, tussen 2010 en 2013, werd Sebastian Vettel aan het stuur van een Red Bull wereldkampioen. Nadat hij in 2014 vijfde eindigde stapte de Duitser over naar Ferrari. Dat was in een periode dat Mercedes nadrukkelijk domineerde. Vettel zou vijf jaar bij het Italiaanse team blijven, maar maakte de verwachtingen niet helemaal waar. Hij werd in het WK derde, vierde, twee keer tweede en vijfde. Voor Ferrari won hij in die vijf jaar veertien Grote Prijzen, waarmee hij zijn totaal aantal zeges op 53 bracht. Nadat Vettel in 2019 een rampseizoen kende en geregeld werd overvleugeld door zijn ploegmaat Charles Leclerc maakte hij een serieuze duik in de hiërarchie. Hij tekende vorig jaar voor Aston Martin, maar beter dan een vijfde plaats in de Grote Prijs van België zat er voor hem niet in. Ook nu is Vettel weer van start gegaan voor de Britse constructeur en bakt hij er vooralsnog weinig van. Hij is niet opgewassen tegen de veel snellere wagens. Toch blijft hij een zeer interessant figuur binnen de wereld van de Formule 1. Met zijn bescheidenheid en ontwapenende eerlijkheid leek hij aanvankelijk niet te passen in het opgeblazen Formule 1-milieu. Vettel bleef de toegankelijkheid in persoon die op persconferenties op een soms wat geforceerde manier voor de vrolijke noot probeerde te zorgen. Iedereen waardeerde zijn spontaniteit en niet-voorgekauwde uitspraken. Opmerkelijk daarbij was hoe weinig hij het woord 'ik' gebruikte. Vandaag is Sebastian Vettel 34 jaar, maar ondanks zijn verbleekte status wordt er nog altijd naar hem geluisterd. Niet voor niets is hij een van de directeurs van de rijdersvakbond GPDA. Maar Vettel buigt zich ook over andere problemen. Hij was een van de eerste sportmensen die na de inval van Rusland in Oekraïne riep dat de Grote Prijs van Rusland onmogelijk kon doorgaan. Ook over het klimaatbeleid heeft hij zijn mening. Hij vindt dat de Formule 1 wat dat betreft te weinig doet. 'Terwijl het een probleem is dat ons allemaal aangaat', zei de Duitser onlangs in een interview met de Nederlandse krant De Telegraaf. 'Want het gaat niet weg, het wordt alleen maar erger. Maar dat is voor de grote organisaties en landen niet genoeg. Zij moeten de verantwoordelijkheid nemen om niet alleen te praten, maar ook de daad bij het woord te voegen. Het is frustrerend en tot op zekere hoogte deprimerend om te zien hoe weinig vooruitgang er is op het gebied van klimaat, terwijl het al zolang duidelijk is hoe groot de problemen zijn. En dat los je niet op door voor twintig wagens efficiëntere motoren te gebruiken.' Vettel heeft ook zijn bedenkingen bij de vele reizen, de overvloedige CO2-uitstoot, het over en weer van Europa naar Amerika. De kalender moet beter gemaakt worden, laat hij ook nog in de De Telegraaf horen. Als je Vettel hoort praten, is hij op zijn manier een klimaatactivist. Gedeprimeerd en gefrustreerd moet hij anderzijds ook zijn bij de fletse prestaties van Aston Martin. Vorig jaar was er al het gerucht dat hij zou stoppen, nu wil Vettel op die vraag niet antwoorden. Hij wacht een aantal evoluties af. Toen hij de eerste twee races van dit seizoen door een coronabesmetting miste, reageerde hij daar heel gelaten op. Later kreeg hij tijdens trainingsritten mechanische problemen, alvorens met een achtste plaats in de GP van Emilia-Romagna op het mythische circuit van Imola toch de eerste punten binnen te halen. Klasse heeft hij nog. In zijn topperiode nam niemand de bochten sneller dan Vettel en overlegde niemand zoveel met de ingenieurs als hij.