Een gloednieuwe Ferrari, met een randje geschiedenis, maar Vettel wil vooral duidelijkheid over zijn toekomst.

Het seizoen kan niet snel genoeg beginnen, zei Sebastian Vettel (32) bij de voorstelling van de nieuwe Ferrari, waarmee hij in zijn zesde seizoen bij de scuderia eindelijk hoopt te scoren. Met Red Bull pakte de Duitser vier opeenvolgende wereldtitels (2010-2013), maar bij de Italiaanse autobouwer kwam hij niet verder dan twee tweede plaatsen en een derde stek. Ontgoochelend, al ...

Het seizoen kan niet snel genoeg beginnen, zei Sebastian Vettel (32) bij de voorstelling van de nieuwe Ferrari, waarmee hij in zijn zesde seizoen bij de scuderia eindelijk hoopt te scoren. Met Red Bull pakte de Duitser vier opeenvolgende wereldtitels (2010-2013), maar bij de Italiaanse autobouwer kwam hij niet verder dan twee tweede plaatsen en een derde stek. Ontgoochelend, al maakt teambaas Mattia Binotto zich sterk dat de ingenieurs en designers van de nieuwe SF1000 - een verwijzing naar de 1000e grand prix die het team uit Maranello dit seizoen zal rijden - de kloof met het ongenaakbare Mercedes gevoelig heeft verkleind. Of zelfs weg gevlakt. 'Er is meer downforce, waardoor de auto beter in de bochten zou moeten liggen, en de achterzijde is iets compacter, waardoor de wagen bij manier van spreken iets 'rustiger' zou moeten reageren.' Een stap vooruit, vond ook Vettel, die de nieuwe bolide vanaf 19 februari in Barcelona kan uittesten maar snel duidelijkheid wil over de toekomstplannen van het Italiaanse team. 'Ik voel me nog jong genoeg en wil hier graag blijven.' Hij heeft nog een contract tot eind dit jaar en ook Binotto benadrukte dat hij 'nog altijd de eerste keuze voor 2021 is', maar de snelle ontwikkeling van Charles Leclerc - pas 22 - kan de scuderia tot een drastische keuze verleiden. Vorig seizoen won de Monegask twee grands prix - de Duitser slechts eentje -, in de eindstand voor het WK deed Leclerc (vierde) ook een plaatsje beter en net voor Kerstmis mocht hij een verbeterd contract tot 2024 tekenen. Bovendien geraakte bekend dat zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, einde contract bij Mercedes, in de herfst al samenzat met Louis Camilleri, de CEO van Ferrari, en dat Vettel zijn bevoorrechte positie dit seizoen kwijtspeelt. 'Charles moet dit seizoen in alle vrijheid aan een grand prix kunnen beginnen', benadrukte Binotto in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.