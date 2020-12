Sergio Perez (Racing Point) won zondag de Grote Prijs Formule 1 van Sakhir in Bahrein, de zestiende en voorlaatste van het seizoen. 'Ik heb hier geen woorden voor.'

De dertigjarige Mexicaan haalde het op het circuit in Bahrein na 87 ronden verrassend voor de Fransman Esteban Ocon (Renault) en zijn Canadese ploegmakker Lance Stroll (Racing Point). Het is voor Perez in zijn tiende seizoen in de Formule 1 zijn eerste overwinning.

De Grote Prijs van Sakhir begon spectaculair met een aanrijding in de tweede bocht tussen Perez en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari). De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) crashte in hun zog in de vangrails. Leclerc en Verstappen moesten meteen opgeven en de safetycar kwam de baan op. Perez kon zijn race verderzetten.

Russell

Voorin was George Russell, gestart vanop de tweede plaats, zijn ploegmakker Valtteri Bottas voorbijgestoken. De Brit was de vervanger van wereldkampioen Lewis Hamilton, die begin deze week positief testte op covid-19. Russell rijdt normaal gezien voor Williams, maar hij kreeg bij Mercedes de voorkeur op onze landgenoot Stoffel Vandoorne, de officiële reserverijder, om Hamilton te vervangen. De Brit leek lange tijd op weg naar de overwinning, maar moest 23 ronden van het einde een extra pitstop inlassen nadat zijn monteurs hem van foute banden hadden voorzien. Dat kostte hem de overwinning.

Lekke band

Perez was na een inhaalrace - na zijn crash vertrok hij opnieuw vanuit laatste positie - opeens de nieuwe leider. Russell begon aan de jacht op de Mexicaan en raakte opnieuw in zijn spoor, maar kreeg dan een lekke band. Hiermee was zijn droom op een overwinning vervlogen. Perez kwam nadien niet meer in de problemen en boekte zijn eerste F1-overwinning. Russell finishte als negende, net na Bottas die in het slot ook nog met technische problemen kreeg af te rekenen.

De laatste Grote Prijs van het seizoen staat volgende week zondag op het programma op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi.

'Meer dan een droom'

'Ik heb hier geen woorden voor', stamelde Perez na de race. 'Dit is meer dan een droom. Het heeft me tien jaar gekost dit moment te beleven. Dit is ongelooflijk. Na de eerste ronde zei ik nog tegen mezelf dat het voorbij was. Maar ik vond de kracht om terug te vechten. Ik heb alles gegeven en het is gelukt. Het was geen makkelijk jaar, maar na al ons werk verdienen we deze zege. We hebben met het team een fantastische race gereden.'

Perez heeft voor volgend seizoen nog geen zitje in de Formule 1. 'In elk geval heb ik vrede met mezelf', reageerde de Mexicaan. 'Ik heb mijn toekomst niet zelf in handen. Ik ga blijven strijden en als ik volgend jaar niet op de startgrid sta, dan zij het zo. Dan zal het voor 2022 zijn.'

Voor de laatste Grote Prijs van het seizoen, volgende week zondag in Abu Dhabi, is Perez opgeschoven naar de vierde plaats in de WK-tussenstand, met 125 punten. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) is derde met 189 punten. De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) is tweede met 205 punten, ver achterop bij ploegmaat Lewis Hamilton (332).

