De Mexicaan Sergio Pérez heeft de Grote Prijs van Monaco, de zevende manche van het wereldkampioenschap Formule 1, op zijn naam geschreven.

De 32-jarige Red Bull-renner haalde het op een natgeregend circuit in het vorstendom voor de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) en de Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari) vertrok voor eigen volk vanaf de poleposition maar moest vrede nemen met de vierde plaats.

Wegens de regenval werd de start van de GP, voorzien om 15 uur, met ruim een uur verlaat. Pas even na 16 uur konden de piloten aan hun wedstrijd op het circuit van Monaco beginnen. De GP verliep chaotisch en lag ook een tijdje stil na een zware crash van Mick Schumacher.

Pérez toonde zich op het natte circuit de beste en reed naar zijn derde GP-zege, na eerder succes in Azerbeidzjan (2021) en Sakhir (2020). Verstappen bleef zijn titelrivaal Leclerc voor en bouwt zijn voorsprong in het WK-klassement uit. De achtste manche van het seizoen volgt op 12 juni, met de GP van Azerbeidzjan op het Baku City Circuit.

Klacht van Ferrari afgewezen

De wedstrijdleiding in de Formule 1 deed na afloop van de Grote Prijs van Monaco onderzoek naar de Red Bulls van winnaar Sergio Pérez en Max Verstappen.

Ferrari diende een protest in omdat de twee coureurs volgens de Italiaanse renstal na een bandenwissel niet volgens de regels zouden zijn teruggekeerd op de baan. Pérez en Verstappen zouden bij het verlaten van de pitsstraat de doorgetrokken gele lijn hebben overschreden.

De stewards kwamen na de betrokken teams te hebben gehoord en na het bekijken van de beelden tot de conclusie dat de wagen van Verstappen de lijn niet had overschreden. 'Om dat te kunnen stellen had er een volledig wiel aan de linkerkant van de gele lijn moeten zijn geweest', lieten de stewards weten. Dat was niet het geval. In het geval van Pérez gaf Ferrari tijdens de hoorzitting zelf toe dat geen deel van de wielen van Pérez over de gele lijn was geweest en dat het protest daarom ongegrond was.

