Het aangekondigde afscheid van Sebastian Vettel bij Ferrari woensdag zorgt voor een stoelendans in de F1. Daniel Ricciardo verlaat Renault voor McLaren, Sainz gaat op zijn beurt van McLaren naar Ferrari.

Het huidige seizoen van de F1 moet nog beginnen, maar de plaatsen voor het volgende worden al uitgedeeld en dat allemaal dankzij het vertrek van Sebastian Vettel bij Ferrari. De Duitser liet weten dat hij zijn aflopende contract bij de Italianen niet ging verlengen.

Daardoor was er ineens een heel gegeerd plaatsje vrij. Een plaats die twee dagen later al wordt ingvuld door de Spanjaard Carlos Sainz Jr. (25). Sainz, die dit seizoen nog voor McLaren rijdt, zette zijn handtekening onder een contract voor 2021 en 2022.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

Ricciardo naar McLaren

Eerder op de dag kondigde McLaren de komst van Daniel Ricciardo aan, ter vervanging van Carlos Sainz Jr. De 30-jarige Ricciardo, die een meerjarig contract ondertekende, zal aan de zijde van Lando Norris (20) racen. De jonge Brit begint in 2021 aan zijn derde seizoen bij McLaren. 'Daniel is een volgende stap in ons langetermijnplan', stelt McLaren-CEO Zak Brown. 'Hij voegt hier een opwindende nieuwe dimensie aan toe. Ik wil ook hulde brengen aan Carlos voor zijn uitstekende job bij McLaren en zijn bijdrage aan ons plan opnieuw te presteren.'

Met het aantrekken van Ricciardo, die voor Red Bull tussen 2014 en 2018 zeven Grote Prijzen won, slaat McLaren een grote slag. De renstal boekte vorig jaar heel wat vooruitgang met een vierde plaats in de eindstand bij de constructeurs, na enkele magere jaren.

'Daniel heeft bewezen dat hij races kan winnen. Zijn ervaring, inzet en energie zullen waardevol zijn voor McLaren en onze missie om opnieuw voorin mee te doen', aldus McLaren-teambaas Andreas Seidl.

Vanwege de coronacrisis kon er dit seizoen nog geen enkele Grote Prijs worden afgewerkt. Men hoopt nu op een start begin juli in Oostenrijk

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. 🤝



Read more ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020

