Stoffel Vandoorne mag nog hopen op een terugkeer in de F1. Onze landgenoot wordt derde rijder bij topteam Mercedes. Dat melden Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad vrijdag.

Stoffel Vandoorne reed zijn laatste F1-race in de GP van Abu Dhabi op 25 november 2018. Het was zijn tweede seizoen bij McLaren, waar hij ook zijn opleiding kreeg. Al tijdens dat jaar werd duidelijk gemaakt dat Vandoorne geen toekomst meer had bij de Britse renstal en hij maakte de overstap naar de Formule E, waar hij tekende bij het ontwikkelingsteam van Mercedes. Vanaf dit seizoen stapte de Duitse autofabrikant ook volledig in de elektronische versie van de Formule 1. Daarnaast was hij ook al testrijder bij de Duitsers en bracht hij talloze uren door in de simulatiekast.

Vandaag zal onze 27-jarige landgenoot een kleine promotie maken, want hij wordt samen met Esteban Gutierrez derde rijder bij Mercedes. Dat zal volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws bekendgemaakt worden wanneer de Duitsers later op de dag hun nieuwe bolide zullen voorstellen.

In die nieuwe rol is Vandoorne eigenlijk de eerste invaller wanneer er iets misloopt met Lewis Hamilton of Valtteri Bottas. Is de comeback van Vandoorne in de F1 op komst? Ondertussen blijft de Belg wel nog actief in de Formule E, waar hij na drie races aan de leiding staat.

Love is in the air 🥰 Introducing the #W11!! pic.twitter.com/E4UaT84DRl — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 14, 2020

