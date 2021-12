Het F1-seizoen nadert zijn enorm spannende ontknoping met de GP van Abu Dhabi. Deze cijfers moet u even in het achterhoofd houden bij de allesbeslissende race op zondag.

369,5

Het aantal punten waarmee Max Verstappen en Lewis Hamilton aan de laatste Grote Prijs van het F1-seizoen beginnen. Het is nog maar de tweede keer in de F1-geschiedenis dat zo'n scenario zich voltrekt. De laatste en enige keer was in 1974 met de Braziliaan Emerson Fittipaldi en de Zwitser Clay Regazzoni.

Zij begonnen met evenveel punten aan de laatste race, de GP van Amerika op het Watkins Glen International-circuit. Maar in de laatste race kreeg Regazzoni te kampen met enkele technische problemen en eindigde hij pas elfde terwijl Fittipaldi op een vierde plek eindigde en zijn tweede wereldtitel pakte.

0

Nog nooit gebeurde het dat een seizoen eindigde met twee F1-coureurs met evenveel punten aan kop van het klassement. Dat kan dit jaar wel gebeuren als zowel Verstappen als Hamilton de race niet beëindigen. In dat geval is de Nederlander wereldkampioen, want hij won de meeste GP's dit jaar (9 vs 8). Het risico dat Verstappen zijn grote concurrent van de baan zal rijden, werd echter al verkleind door een aankondiging van wedstrijdleider Michael Masi. Hij zei dat schorsing of puntenaftrek in dat geval de gepaste straf zal zijn.

De kleinste marge op het einde van een seizoen was trouwens een luttel half puntje. Dat gebeurde in 1984 in de strijd tussen Niki Lauda en Alain Prost. Toen moest de Fransman in het zand bijten.

32

Het grootste verschil tussen Verstappen en Hamilton dit seizoen, in het voordeel van de Nederlander. Het was de situatie vóór de GP van Groot-Brittannië. Een thuisrit dus voor Hamilton en daar maakte hij ook gebruik van om de volle punten te pakken en de kloof weer te verkleinen.

Hamiltons grootste voorsprong kwam er na de GP van Spanje. De Brit telde toen 14 punten meer dan zijn jonge concurrent. Maar Verstappen won de volgende race in Monaco en ging opnieuw over de Mercedes-piloot. Daarna gaf hij de koppositie nog maar voor twee GP's af.

© Belga Image

1

Het nummer dat tot 2013 automatisch werd toegekend aan de regerende wereldkampioen. De laatste die ermee rondreed was de Duitster Sebastian Vettel, die er in 2014 zijn wereldtitel van het jaar ervoor mee vierde. Maar sindsdien is het nummer niet meer terug te vinden op de starting grid. Lewis Hamilton verkoos om met zijn nummer 44 te blijven rijden en ook Nico Rosberg wou het eerste nummer niet op zijn wagen.

Max Verstappen toonde een paar weken geleden wel interesse te hebben in het mythische wagennummer. Dat is nu niet meer verplicht, maar wel enkel weggelegd voor de wereldtitelhouder als die het wil dragen. Zien we het nummer 1 volgend seizoen opnieuw in de F1 opduiken?

8

Voor de zoveelste keer kan Hamilton zondagmiddag wereldkampioen worden in Abu Dhabi. Daarmee zal hij opnieuw een record op zak steken, want dan stoot hij die andere legende Michael Schumacher van de troon. De Duitser won namelijk zeven titel tussen 1994 en 2004.

Het zou meteen ook de achtste opeenvolgende constructeurstitel worden voor Mercedes, die het pak al regeert sinds de twee wereldtitel van Lewis Hamilton in 2014. Dat zou een nieuw record zijn als constructeur.

893

Zoveel miljoen euro werd besteed aan het circuit in Abu Dhabi, dat zijn deuren mocht openen in 2009. Daarmee is het zelfs het duurste dat ooit gebouwd werd. Een prachtig decor dus voor de mooiste ontknoping in de Formule 1 in jaren.

1'39"283

Het snelste rondje dat Lewis Hamilton liet noteren op het Yas Marina Circuit van Abu Dhabi in 2019. Nooit reed iemand sneller in de Golfstaat, maar daar komt dit jaar meer dan waarschijnlijk een einde aan. Het circuit is namelijk wat sneller gemaakt door aanpassingen aan zes bochten (8, 9, 12, 13, 14 en 15).

0

Het aantal kampioenschappen dat Hamilton won toen het in het slot van het seizoen nog achterstand moest goedmaken op de koploper. Nu achtervolgt Hamilton al sinds de Grote Prijs van Turkije op 10 oktober. In totaal moest de Brit zes raceweekends Verstappen op kop van het klassement dulden alvorens hij in Saoedi-Arabië op gelijke hoogte kwam.

17

Het aantal podiumplaatsen, waarvan negen keer op het hoogste schavotje, van Max Verstappen dit seizoen. Dat is het hoogste aantal ooit in één jaar tijd voor een F1-piloot, maar hij moet dat record wel delen met drie andere grootmachten uit het F1-verleden: Michael Schumacher, Sebastian Vettel en grote concurrent Lewis Hamilton. Kan Verstappen zondag alleen recordhouder worden?

33

Het aantal F1-piloten dat ooit wereldkampioen werd. Max Verstappen kan zondag dus de 34ste in dat rijtje worden. De laatste die zich voor het eerst een titel won, was Nico Rosberg in 2018.

Bovendien zijn er al 17 coureurs die 'slechts' één wereldtitel wonnen in hun carrière. Ook in dat lijstje kan Verstappen zich dus zetten op de laatste GP van het F1-seizoen.

