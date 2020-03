Het coronavirus haspelde ook de F1-kalender drastisch door elkaar. Een overzicht.

De grand prix van Australië (15 maart), de opener van het seizoen, werd definitief afgevoerd, maar de Formula One Group maakt zich sterk dat het voor de uitgestelde GP's van Bahrein (22 maart), Vietnam (5 april) en China (19 april) wél een nieuwe datum kan vinden. Toch dreigt de chaos, want vorige week werden ook de eerste drie grands prix in Europa - Nederland (3 mei), Spanje (10 mei) en Monaco (24 mei) - geschrapt. Daardoor wordt het seizoen wellicht pas op 7 juni (Azerbeidzjan) op gang geschoten. 'We zijn de meest globale sport in de wereld, met wedstrijden van Azië over Europa tot (Zuid-)Amerika, waardoor de uitdagingen nóg groter en complexer zijn', klonk het bij Chase Carey, CEO van de Formula One Group, die van plan is om de traditionele break in augustus te schrappen, zodat er tussen Hongarije (2 augustus) en België (30 augustus) twee of drie grands prix ingepast kunnen worden. Carey kreeg in Australië veel tegenwind. Lewis Hamilton vond het onverantwoord om de teams naar Melbourne te laten afreizen, terwijl het virus niet onder controle te krijgen was, en dat er eerst een teamlid van McLaren positief moest testen om de race definitief te schrappen. 'Wat doen we hier eigenlijk? Dit is schokkend', vond de zesvoudig Britse wereldkampioen. Insiders weten dat de Formula One Group er alles zal aan doen om de races nog dit jaar in te passen, ook omdat de fees van de circuits - gemiddeld 20 miljoen, met uitzondering van Monte Carlo dat niets betaalt - een belangrijke bron van inkomsten zijn. En dat zou goed nieuws zijn voor Zandvoort, dat in 1985 voor het laatst gastheer was.