Zo'n tiental GP's zijn uitgesteld en de F1 besloot eerder al om de kalender helemaal om te gooien. Wat nu?

'Een kruis over het volledige seizoen maken en volgend jaar opnieuw beginnen.' Het advies van Bernie Ecclestone, de oude baas van de formule 1, was uitgesproken en duidelijk toen ook de negende grand prix van het seizoen (Canada, 14 juni) van de kalender werd gehaald. Maar tot nader order wil Liberty Media het seizoen starten op 28 juni, in Frankrijk, en dan in een versneld tempo nog '15 tot 18 races' (van de geplande 22) afwerken. Onrealistisch, vindt ook Jacques Villeneuve, wereldkampioen in 1997. 'Het kan nooit de bedoeling zijn om vanaf september bijna wekelijks een grand prix te organiseren of het seizoen nog voor een deel in 2021 af te werken', aldus de zoon van wijlen Ferraririjder Gilles. Hij ziet wel brood in het organiseren van een beperkt aantal grands prix, 'zodat de teams de mogelijkheid krijgen om in competitieve omstandigheden aan hun auto's te werken.' De bolide van 2020 moet immers ook volgend jaar worden gebruikt. 'De situatie in onze sport is problematisch', zei Zak Brown, CEO van McLaren, die ervoor pleitte om de afgesproken budget cap - een nieuwigheid volgend seizoen - nu al te herzien. Tussen 2021 en 2025 mogen teams per jaar nog maximaal 175 miljoen dollar (161 miljoen euro) uitgeven, exclusief marketingbudgetten en salarissen van de rijders en drie topmensen. Kort na het uitbreken van de pandemie werd dat bedrag verlaagd tot 138 miljoen euro. De kleinere teams willen nu nog een stap verdergaan, tot 115 miljoen euro, maar dat is voor de big spenders (Ferrari, Mercedes en Red Bull) onbespreekbaar. 'Wij zorgen voor de research en ontwikkeling van bepaalde onderdelen, terwijl de andere teams ze zomaar kunnen kopen.'