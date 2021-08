Max Verstappen begint zondag vanop pole position aan de Grand Prix van België, twaalfde manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De 23-jarige Nederlander was op een nat circuit in Spa-Francorchamps 321 duizendsten sneller dan de verrassende Brit George Russell (Williams), die voor het eerst op de eerste rij mag plaatsnemen.

De Britse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton zette de derde tijd neer en krijgt op de tweede rij de Australiër Daniel Ricciardo (McLaren) naast zich. De Duitser Sebastian Vettel (Aston Martin) en de Fransman Pierre Gasly (Alpha Tauri) mogen hun bolides op de derde rij parkeren.

Zware crash Norris

De kwalificaties eindigden heel wat later dan gepland. Wegens regen werd er al met een klein kwartier vertraging gestart en de derde kwalificatiesessie werd onderbroken na een zware crash van de Brit Lando Norris, de snelste in de eerste en tweede sessie. Norris kwam er ongedeerd uit, maar zijn McLaren-Mercedes was tot schroot herleid. De coureur zou wel een elleboogblessure opgelopen hebben en werd voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Zijn deelname aan de GP morgen is onzeker.

Voor de in Hasselt geboren Verstappen is het de negende pole, de zesde dit seizoen. Ook in Bahrein, Frankrijk, Oostenrijk (twee keer) en Groot-Brittannië mocht hij helemaal vooraan postvatten. Met Emilia Romagna, Monaco, Frankrijk, Stiermarken en Oostenrijk won hij vijf Grands Prix. In de WK-stand is hij tweede, op acht punten van Hamilton.

