De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag de Grote Prijs van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. De Monegask Charles Leclerc vertrok vanaf de poleposition maar moest voor halfweg de GP opgeven. Dankzij zijn winst en de opgave van Leclerc bouwt Verstappen zijn voorsprong in de WK-stand gevoelig uit.

Leclerc vertrok op het Baku City Circuit vanaf de poleposition maar moest die meteen afstaan aan Sergio Pérez. De Ferrari-piloot moest dus vol aan de bak, maar na een twintigtal rondes sloeg het noodlot toe voor de Monegask, toen er rookpluimen uit zijn bolide kwamen. Leclerc kon niet meer verder en moest de strijd staken.

Vijfde zege

Verstappen profiteerde en kwam aan de leiding. De Nederlander liet zich niet meer verrassen en snelde naar de zege, zijn vijfde van het seizoen. Zijn Mexicaanse ploegmaat Pérez reed in zijn spoor naar de tweede plaats. De Britten George Russell en Lewis Hamilton eindigden in hun Mercedes als derde en vierde.

Weetje: Fernando Alonso mag zich voortaan de Formule 1-rijder noemen die (met 7.770 dagen) het langst actief is in de koningsklasse van de autosport. Met zijn start in de Grote Prijs van Azerbeidzjan snoepte de Spanjaard het record af van de Duitser Michael Schumacher.

Canada

De negende manche van het seizoen, de GP van Canada, volgt komende zondag op het Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal.

