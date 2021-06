Max Verstappen (Red Bull) heeft zaterdag de polepositie veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Stiermarken. Op het circuit in het Oostenrijkse Spielberg zette hij zaterdag tijdens de kwalificaties de snelste tijd neer (1:03.841). Het gaat om de tweede pole op rij voor de 23-jarige Nederlander en de zesde uit zijn carrière.

De Fin Valterri Bottas (Mercedes) reed de tweede tijd (+0.194), maar start morgen/zondag op de vijfde plaats. Hij kreeg een gridstraf van drie plaatsen na een spin in de pitstraat tijdens de tweede vrije oefensessie. Bottas' teamgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was de op twee na snelste in het laatste deel van de kwalificaties (+0.226). De Brit start daardoor naast Verstappen. Op de tweede rij van de grid vertrekken de Brit Lando Norris (McLaren) en de Mexicaan Sergio Perez (Red Bull). De Grote Prijs van Stiermarken gaat zondagnamiddag om 15 uur van start.