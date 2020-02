In 2021 wordt Racing Point, het F1-team van halve Belg Lance Stroll, herdoopt in Aston Martin.

De iconische Aston Martin boorde zich jaren door de schermen van de bioscoopzalen, volgend jaar is het favoriete automerk van James Bond ook op de F1-circuits te zien. Met dank aan de steenrijke Canadese zakenman Lawrence Stroll, van wie het totale fortuin op 2,3 miljard euro wordt geraamd, die met een investeringsconsortium 220 miljoen euro betaalde voor goed 20 procent van de aandelen van het Britse automerk, dat nog tot eind 2020 sponsor van het Red Bull F1-team is. En de kans is bijzonder groot dat Lance Stroll dan achter het stuur zit. De 21-jarige zoon van Lawrence Stroll en Claire-Anne Callens, een Belgische modeontwerpster, begint straks aan zijn vierde seizoen in de formule 1 en met de financiële steun van vader is een afscheid nog niet voor meteen. In zijn eerste seizoen bij Williams (2017) werd hij 12e, het jaar erna moest hij vrede nemen met een 18e plaats en verkaste hij naar Racing Point, het vroegere Force India dat in augustus 2018 door de Canadese miljardair van het faillissement werd gered. Hij betaalde toen 106 miljoen en nam ook de schulden (17 miljoen) van Force India over. Lance Stroll deed met een 15e plaats iets beter dan in 2018, zijn Mexicaanse ploegmaat Sergio Pérez finishte als 10e in het wereldkampioenschap en heeft nog een contract tot 2022 bij het team. Lawrence Stroll is een autoliefhebber en zijn verzameling van vintagemodellen van Ferrari behoort tot de grootste ter wereld, maar hij vergaarde zijn fortuin vooral in de modewereld met geslaagde investeringen in Tommy Hilfiger en Michael Kors. Of Aston Martin zijn volgende schot in de roos wordt, valt nog af te wachten. Het bedrijf verwacht veel van de lancering van de DBX, de eerste SUV in de 107-jarige geschiedenis van het bedrijf, en hoopt op nog meer positieve publiciteit na de lancering van de nieuwe Bondfilm ( No Time To Die) in april, waarin vier Aston Martins te bewonderen zijn.