Ongelooflijke taferelen zondagmiddag in Abu Dhabi. In de Grote Prijs van Abu Dhabi, de 22e en laatste WK-manche van het seizoen, leek de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) op weg naar zijn achtste wereldtitel, maar na het verschijnen van de safetycar ging Verstappen hem in de slotronde nog voorbij. Max Verstappen is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1.

Op het circuit van Yas Marina zag de vanop de polepositie vertrokken Verstappen hoe Hamilton hem nog voor de eerste bocht voorbijsnelde. De Brit bouwde een voorsprong van een handvol seconden uit, die nadien opliep tot 20 seconden. Bij een gele vlag kreeg Verstappen een set nieuwe harde banden, terwijl Hamilton op de baan bleef. De Nederlander knaagde aan zijn achterstand, maar zijn Red Bull beschikte niet over de snelheid om in de buurt van Hamilton te komen. Tot in het slot de Canadees Nicholas Latifi (Williams) crashte, waarna de safetycar op de piste verscheen. Tot ontzetting van Mercedes mocht Verstappen vlak achter Hamilton starten voor een ultieme ronde, daarin was Hamilton kansloos op zijn versleten banden. De Spanjaard Carlos Sainz Jr (Ferrari) vervolledigde het podium.

Verstappen, die in Hasselt geboren werd en in België opgroeide (zijn moeder Sophie Kumpen is een Belgische), is zo de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport.

Hamilton deelt nog steeds het record van zeven wereldtitels met de Duitser Michael Schumacher. De Brit vierde zijn eerste wereldtitel in 2008. Daarna stond hij vijf jaar droog, sinds 2014 won hij zes van de acht kampioenschappen (in 2016 moest hij teamgenoot Nico Rosberg voor laten gaan).

Het F1-seizoen 2021 kende een onwaarschijnlijk spannende ontknoping. Verstappen en Hamilton hadden na 21 races evenveel punten (369,5). Het was 47 jaar geleden dat het F1-kampioenschap in de laatste race werd beslist met twee coureurs die in punten gelijk stonden. Verstappen boekte dit seizoen tien zeges, Hamilton acht.

Voor Kimi Räikkönen was het zijn laatste F1-race. De 42-jarige Fin moest iets voor halfweg zijn Alfa Romeo parkeren vanwege problemen met de remmen.

