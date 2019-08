Nafi Thiam heeft zondag bij de Diamond League atletiekmeeting in Birmingham haar eigen Belgisch record verspringen twee keer scherper gesteld. Ze vloog bij haar tweede van zes pogingen naar 6m74, zeven centimeter verder dan haar vorige recordsprong in Talence in juni, en deed bij haar derde beurt zowaar nog beter met 6m86. Thiam won zelfs de Diamond League-proef.

Voor het eerst in haar carrière nam Thiam het in Birmingham op tegen de wereldtop in het verspringen, en dat doet haar blijkbaar goed. Haar eerste poging was met 6m44 degelijk, bij haar tweede poging vloog ze ondanks een tegenwind van 0.3 meter per seconde naar een nationaal record van 6m74. Ze bracht dat Belgisch record in Talence op 6m67. En bij de derde beurt? Daar deed Thiam gewoon nóg straffer. Ze vloog, bij een meewind van 0.9 meter per seconde, naar 6m86.

Als zevenkampster trof Thiam in Birmingham verschillende wereldtoppers die zich louter in het verspringen specialiseren, en toch won ze de wedstrijd. Onze landgenote begon met het zwakste persoonlijk record van alle deelnemers aan de wedstrijd. De tweede plaats ging met 6m85 naar de Servische Ivana Spanovic, in het verleden al goed voor olympisch brons, twee keer WK-brons en EK-goud. De Britse Katarina Johnson-Thompson, de grootste concurrente van Thiam in de zevenkamp en in het bezit van een persoonlijk record van 6m92, werd derde met eveneens 6m85.

Thiam mag dankzij haar 6m86 op zowel het WK atletiek in Doha als de Olympische Spelen in Tokio aan het verspringen deelnemen. Eerder al plaatste ze zich voor zowel de zevenkamp als het hoogspringen.

Door haar overwinning in Birmingham verzamelde Thiam acht punten in de 'Road to the final'. De top acht mag op de Memorial Van Damme aan de grote seizoensfinale deelnemen, en laat Thiam nu precies achtste zijn. Volgende week in Parijs staat er geen verspringen op het menu, dus ze kan niet meer ingehaald worden. Thiam is voor de Memorial is principe aangekondigd voor het hoogspringen, maar als ze nog van gedacht verandert en voor het verspringen opteert, komt ze in aanmerking voor de hoofdprijs van 50.000 dollar die de winnares in Brussel opstrijkt. In het hoogspringen komt ze niet in aanmerking voor het prijzengeld.