De Nederlander Ryan Kamp heeft zaterdagnamiddag in het Zwitserse Dübendorf de wereldtitel veldrijden bij de mannen beloften veroverd. Eerder op de dag kroonde Shirin Van Anrooij zich tot wereldkampioene bij de meisjes junioren.

Van Anrooij

De junioren meisjes waren de eersten die op het wereldkampioenschap veldrijden in het Zwitserse Dübendorf het veld mochten induiken. Shirin Van Anrooij ging als topfavoriete van start en in de eerste ronde maakte de Nederlandse de waardeverhoudingen meteen duidelijk. Van Anrooij sloeg na een razendsnelle start een kloof met de tegenstand. Haar landgenote Puck Pieterse, die vanop de derde startrij moest starten was de enige die in de buurt kon blijven, maar na de eerste ronde had Van Anrooij al een voorsprong van twaalf seconden op de Europese kampioene.

Onder de stralende Zwitserse zon zette Van Anrooij haar solotocht voort en bouwde ze in de volgende rondes haar bonus verder uit. Na iets meer dan een halfuur pakte de 17-jarige renster uit Goes op dominante wijze de wereldtitel. Puck Pieterse kwam 53 seconden later als tweede over de finish en maakte met de zilveren medaille het Nederlandse feestje compleet. De Amerikaanse Madigan Munro pakte de bronzen medaille. Julie De Wilde werd eerste Belgische op een tiende plaats in dit eerste WK voor meisjes junioren.

Kamp

Na enkele versnellingen toonden Kamp, Kuhn en Benoist zich de sterksten, maar het tempo ging er telkens weer uit en zo had halfweg cross een kopgroep van vijf nog uitzicht op de regenboogtrui. Vandeputte had de rol voorin dan al moeten lossen. De andere Belgen speelden geen rol van betekenis. In de kopgroep zaten naast Kuhn en Benoist ook drie Nederlanders en Kamp maakte van dat overtal handig gebruik om in de vierde ronde weg te glippen. De Nederlander sloeg meteen een kloof van een handvol seconden.

Achter zijn rug zocht Antoine Benoist naar een tweede adem, Kuhn probeerde het gat te dichten, maar Kamp behield zijn hoge tempo en vergrootte zijn voorsprong bij het ingaan van de slotronde tot veertien seconden. In het slot kwam de wereldtitel van Kamp niet meer in gevaar. De Nederlandse tweedejaarsbelofte soleerde naar de overwinning en pakte na Shirin van Anrooij bij de meisjes juniores eerder op de ochtend de tweede regenboogtrui voor Nederland op dit WK. Meer dan een halve minuut na Kamp behaalde Kuhn voor eigen publiek de zilveren medaille. Mees Hendrikx kon in de slotfase wegrijden van Benoist en pakte brons. Niels Vandeputte werd eerste Belg op de zevende plek.

