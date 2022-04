Het Nederlands elftal en Senegal openen op 21 november het WK voetbal vanwege verzoeken van de Amerikaanse televisie en de voetbalbond van Qatar. Dat heeft Wereldvoetbalbond FIFA zaterdag aan de KNVB laten weten.

Vaak komt het gastland als eerste in actie op een WK. Maar Qatar wil liever niet bij daglicht spelen omdat een groot vuurwerkspektakel rond de openingsceremonie dan minder spectaculair zou zijn. De Amerikaanse televisie wil graag dat de Verenigde Staten op 21 november zo laat mogelijk in actie komen vanwege het tijdverschil met Qatar. Het Nederlands elftal en Senegal trappen het WK nu op 21 november om 11.00 Belgische tijd in gang.

Vanaf 14.00 uur volgt het duel tussen Engeland en Iran uit poule B. Vervolgens beginnen Qatar en Ecuador, net als Oranje en Senegal ingedeeld in poule A, om 17.00 uur aan hun onderlinge duel. De eerste dag van het WK wordt vanaf 20.00 uur afgesloten met een wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Wales, Oekraïne of Schotland uit poule B.

