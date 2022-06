Danny Buijs volgt bij KV Mechelen de naar Racing Genk vertrokken Wouter Vrancken op als hoofdcoach. De 39-jarige Nederlander ondertekent er een contract voor onbepaalde duur, zo maakte de club woensdag bekend.

De voormalige middenvelder kwam tijdens zijn spelerscarrière onder meer uit voor Feyenoord en FC Groningen en het was ook bij die laatste club dat hij de voorbije vier seizoenen aan de slag was als hoofdtrainer.

'Ik wou na 8 jaar Nederland heel graag een buitenlands avontuur aangaan én wou ook in de buurt van mijn drie kinderen blijven. Ik heb met een aantal clubs contact gehad, maar had meteen een goed gevoel hier. Ik heb de directie gesproken, heb de wedstrijden tegen Gent en Genk gezien en zag de beleving op de tribunes. Die reactie na het 1-2 verlies tegen Gent, dat was toch fenomenaal? Ik ga er alles eraan doen om de interactie en de sfeer met het publiek te behouden", aldus de kersverse KVM-trainer in een eerste reactie. Buijs vertrekt nu eerst nog op vakantie. 'Ik ga even uitblazen. Rond 16 juni plannen we medische testen en op 20 juni beginnen we met de eerste groepstraining. Ik heb er zin in.'

Danny Buijs zal als hoofdcoach samenwerken met assistent-trainers Fred Vanderbiest en Steven Defour, en keeperstrainer Stef Pauwels. Die technische staf wordt de komende weken verder vervolledigd. 'We zijn tevreden dat we elkaar snel gevonden hebben", zegt sportief directeur van KVM, Tom Caluwé. 'Danny heeft het profiel waarnaar we op zoek waren. Hij is jong, ambitieus en heeft ervaring. Hij toonde bij FC Groningen dat hij op lange termijn kan werken. Ons eerste gesprek zat meteen goed. Zijn persoonlijkheid en beleving zullen bij KV Mechelen passen.'

De voormalige middenvelder kwam tijdens zijn spelerscarrière onder meer uit voor Feyenoord en FC Groningen en het was ook bij die laatste club dat hij de voorbije vier seizoenen aan de slag was als hoofdtrainer. 'Ik wou na 8 jaar Nederland heel graag een buitenlands avontuur aangaan én wou ook in de buurt van mijn drie kinderen blijven. Ik heb met een aantal clubs contact gehad, maar had meteen een goed gevoel hier. Ik heb de directie gesproken, heb de wedstrijden tegen Gent en Genk gezien en zag de beleving op de tribunes. Die reactie na het 1-2 verlies tegen Gent, dat was toch fenomenaal? Ik ga er alles eraan doen om de interactie en de sfeer met het publiek te behouden", aldus de kersverse KVM-trainer in een eerste reactie. Buijs vertrekt nu eerst nog op vakantie. 'Ik ga even uitblazen. Rond 16 juni plannen we medische testen en op 20 juni beginnen we met de eerste groepstraining. Ik heb er zin in.' Danny Buijs zal als hoofdcoach samenwerken met assistent-trainers Fred Vanderbiest en Steven Defour, en keeperstrainer Stef Pauwels. Die technische staf wordt de komende weken verder vervolledigd. 'We zijn tevreden dat we elkaar snel gevonden hebben", zegt sportief directeur van KVM, Tom Caluwé. 'Danny heeft het profiel waarnaar we op zoek waren. Hij is jong, ambitieus en heeft ervaring. Hij toonde bij FC Groningen dat hij op lange termijn kan werken. Ons eerste gesprek zat meteen goed. Zijn persoonlijkheid en beleving zullen bij KV Mechelen passen.'