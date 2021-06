Sifan Hassan heeft zondag bij de FBK Games in Hengelo het wereldrecord op de 10.000 meter verpulverd. De Nederlandse snelde voor eigen publiek naar 29:06.82, bijna elf seconden onder het record van de Ethiopische Almaz Ayana.

Ayana liep haar wereldrecord, dat op 29:17.45 stond, in 2016 tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hassan had zondag weinig aan haar tempomakers. Na twee kilometer konden die haar al niet meer bijbenen, en dus stond de Nederlandse nog voor een solotocht van liefst acht kilometer. Ze liet het niet aan haar hart komen en denderde onvervaard richting een superchrono. Haar persoonlijk record stond sinds 2020 op 29:36.67.

'Ik kan het zelf nog niet geloven en ben ongelofelijk gelukkig', vertelde Hassan na afloop. 'Hartstikke blij. Het was geweldig dat er vandaag publiek kon bij zijn, en het is met dank aan de steun van de Nederlandse fans dat ik hier onder het wereldrecord duik.'

