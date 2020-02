De Braziliaanse stervoetballer Neymar heeft in een interview op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA België genoemd als grote kanshebber voor de wereldtitel in 2022 in Qatar.

Neymar plaatst de Rode Duivels in een rijtje van vijf topfavorieten, naast zijn eigen Brazilië, uittredend wereldkampioen Frankrijk, Engeland en Argentinië. Toplanden als Duitsland en Spanje noemde Neymar niet. Op het vorige WK in Rusland schakelden de Rode Duivels Neymar en Brazilië uit in de kwartfinales.

Verderop in het interview liet Neymar, die dinsdag het competitieduel met PSG bij Nantes (1-2) aan zich voorbij liet gaan met een ribblessure, weten Lionel Messi nog steeds de beste speler ter wereld te vinden. 'Het was echt een waar genoegen met hem samen te spelen, en we zijn ook nog altijd vrienden. Van alle voetballers die ik ooit heb gezien, is Messi de beste.'

Neymar liet verder nog optekenen dat hij in het verleden opkeek naar landgenoten Ronaldinho en Robinho. Zijn ploegmaat bij PSG, Kylian Mbappé, acht Neymar dan weer klaar om in de toekomst 'één van de grootste spelers aller tijden te worden'. 'Kylian is een fenomeen', aldus Neymar. 'Ik hou van hem. Op het veld kunnen we perfect samenspelen en ook naast het terrein schieten we heel goed op.'

