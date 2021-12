Voetbalfans kijken er ongetwijfeld al reikhalzend naar uit: op woensdag 8 december krijg je het nieuwe Panini Pro League 2021-2022 stickeralbum gratis bij Sport/Voetbalmagazine.

Haal hem snel in de winkel, slechts tot 15 december! De 50ste editie van het stickeralbum heeft heel wat in petto en je krijgt er trouwens al 6 stickers bij om te starten. Er is nog meer... Doe hieronder mee met de Panini-wedstrijd en win een stickerbox van 500 stickers! Er zijn 20 pakketten te winnen!

