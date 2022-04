Tiesj Benoot en Christophe Laporte keken vrijdag op een persmoment van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma vooruit naar de Ronde van Vlaanderen. Of hun ploegmaat Wout van Aert aan de start kan komen, is nog niet beslist.

'We wachten nog op de definitieve beslissing van de ploegleiding en de medische staf of Wout kan deelnemen of niet', gaf woordvoerder Ard Bierens een update over de zieke Belgische kampioen. 'Die beslissing is op dit moment nog niet gemaakt. En het is moeilijk te zeggen wanneer dat zal gebeuren. Er is niet de nood om die beslissing te overhaasten.'

Van Aert, niet aanwezig op het persmoment, verblijft op dit moment nog thuis in Herentals. Komt hij niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen, dan zal hij worden vervangen door neoprof Mick van Dijke. De andere zes renners van Jumbo-Visma aan de start zijn Benoot, Laporte, Nathan Van Hooydonck, Edoardo Affini, Timo Roosen en Mike Teunissen.

