De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag het uur bekendgemaakt van de oefeninterland tussen Ierland en België op 26 maart. De wedstrijd wordt afgetrapt om 18u00 Belgische tijd.

De match vindt plaats in het kader van de 100e verjaardag van de Ierse voetbalbond. De Rode Duivels speelden al elf keer (zes overwinningen, vier gelijke spelen en een nederlaag) eerder tegen Ierland. De laatste ontmoeting, in de poulefase van het EK 2016, werd met 3-0 gewonnen door België na goals van Romelu Lukaku (2x) en Axel Witsel. In maart roept Roberto Martinez enkel spelers op die nog geen 50 caps behaald hebben. In die maand spelen ze overigens een tweede oefeninterland, maar de tegenstander is voorlopig nog onbekend.

