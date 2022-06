Oekraïne heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Europese barrages voor het WK van komende winter in Qatar. Het door de oorlog met Rusland verscheurde land haalde het in de halve finales met 1-3 op bezoek bij Schotland.

Sterspeler Andriy Yarmolenko opende na 33 minuten op aangeven van ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi de score, ex-Gentenaar Roman Yaremchuk zette na 49 minuten de 0-2 op het scorebord in Hampden Park.

Na de aansluitingstreffer van Callum McGregor (82.) werd het nog spannend in de slotfase, totdat Artem Dovbyk diep in de toegevoegde tijd de 1-3 lukte. Enkele tellen later werd er afgefloten in Glasgow. Bij de thuisploeg was er een invalbeurt voor Club Brugge-verdediger Jack Hendry, Eduard Sobol bleef de hele wedstrijd op de bank bij Oekraïne.

De halve finale van de play-offs in de Europese kwalificatiezone stond op 24 maart op het programma, maar de wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne werd vanwege de Russische invasie in Oekraïne uitgesteld. Oekraïne neemt het zondag in Cardiff op tegen Wales, tegenstander van de Rode Duivels in de Nations League, voor een ticket naar Qatar. Daar komt de winnaar van de finale in groep B terecht met Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

Voor Wales, met Rabbi Matondo (Cercle Brugge) in de selectie, staat een eerste WK-deelname in 64 jaar op het spel. Oekraïne nam in 2006 voor het laatst deel. 29 van de 32 geplaatste landen voor het WK voetbal in Qatar (21 november) zijn al gekend. Later deze maand staan ook de twee intercontinentale play-offs nog op het programma.

Op 14 juni geeft Costa Rica Nieuw-Zeeland partij en een dag eerder ontmoet Peru de winnaar van de Aziatische play-offs. Daarin neemt de Verenigde Arabische Emiraten het op 7 juni op tegen Australië. Bij Australië werd Trent Sainsbury (Kortrijk) opgeroepen. Alle intercontinentale play-offs worden in Qatar afgewerkt.

