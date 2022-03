AA Gent heeft zondag op de valreep puntenverlies vermeden tegen Zulte Waregem. Diep in blessuretijd zette de Oekraïner Roman Bezus de 2-1 eindstand op het bord. Het zorgde voor emotionele taferelen in de Ghelamco Arena.

Laurent Depoitre had AA Gent in de twaalfde minuut op voorsprong gezet, maar twintig minuten voor tijd bracht Jelle Vossen Essevee langszij. Onderaan deed Eupen een gouden zaak door met 3-1 te winnen van Oud-Heverlee Leuven. Gary Magnée zette de Oostkantonners in de 11e minuut op voorsprong, op assist van Smail Prevljak. Mathieu Maertens (31e) zorgde voor de 1-1 ruststand.

In de tweede periode haalden Isaac Nuhu (49e) en Prevljak (76e) de eerste zege in twaalf wedstrijden binnen voor Eupen. Dankzij de driepunter blijft AA Gent uitzicht houden op de top vier. Die bestaat uit Union Sint-Gillis (67 punten), Club Brugge (60), Antwerp (56) en RSC Anderlecht (55). Gent is na een vijftien op vijftien met 52 punten vijfde. Eupen wipte over Zulte Waregem naar de vijftiende stek. Het heeft nu twee punten voor op Essevee en acht op Seraing, de voorlaatste in de stand.

