De Japanse krant Asahi Shimbun, een officiële partner van de Olympische Spelen in Tokio, heeft woensdag in een artikel opgeroepen om het sportevenement deze zomer af te gelasten. Volgens de krant zijn de risico's voor de publieke veiligheid en de druk die de Spelen op de zorg leggen vanwege de coronapandemie te groot.

'Wij vragen premier Yoshihide Suga om de situatie rustig en objectief te beoordelen en te beslissen om het evenement voor deze zomer niet door te laten gaan', staat in het artikel met de kop 'Beslissing om af te gelasten'. Woensdagochtend (lokale tijd) was de kop van het artikel al meer dan 21.000 keer getweet.

In een groot deel van Japan, waaronder in gaststad Tokio, geldt op dit moment de noodtoestand vanwege een toename in het aantal coronabesmettingen. Naar verwachting wordt de noodtoestand eind deze maand, minder dan twee maanden voor het begin van het sportevenement, opnieuw verlengd. Uit veel peilingen blijkt dat het merendeel van de Japanners niet wil dat de Olympische Spelen deze zomer doorgaan.

