Op de 26e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is Oud-Heverlee Leuven zaterdagavond met 1-3 gaan winnen in Oostende. Standard en Cercle Brugge hielden het bij een 1-1 gelijkspel.

Levan Shengelia (34e) zorgde ervoor dat OHL met 0-1 mocht gaan rusten aan de kust. Kort na de pauze verdubbelde Sory Kaba (48e) de voorsprong. Maxime D'Arpino (56e) milderde tot 1-2. Vijf minuten voor tijd haalde Musa Al-Taamari de spanning opnieuw uit de wedstrijd.

Standard heeft broodnodig punten nodig, wil het niet in de degradatiestrijd verwikkeld geraken, maar bij de rust keken de Luikenaars tegen een 0-1 achterstand aan. Daar had Dino Hotic (44e) met een knappe vrije trap voor gezorgd. In de 55e minuut bracht Nicolas Raskin de thuisploeg langszij. Diep in blessuretijd kwam Cercle met tien te staan, na een tweede gele kaart voor Edgaras Utkus. Bij de daaropvolgende vrije trap tikte Moussa Sissako de bal in doel. Het leverde Standard niet de drie punen op, de VAR had buitenspel gezien.

In de stand is Cercle met 35 punten achtste, OHL met 30 punten twaalfde, Standard met 29 punten dertiende en Oostende met 27 punten veertiende.

