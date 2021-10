Olivier Deschacht gaat aan de slag als assistent van bondscoach Jacky Mathijssen bij de Belgische U21. Dat bevestigt de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) zaterdag.

De 40-jarige Deschacht zette afgelopen zomer een punt achter zijn carrière waarin hij een recordaantal wedstrijden voor Anderlecht speelde en ook het shirt van Lokeren en Zulte Waregem droeg. De Belgische beloften spelen binnenkort tegen Kazachstan (8 oktober in Leuven) en Denemarken (12 oktober in Leuven) in de voorronde van het EK 2023. Op weg naar het hoofdtoernooi in Georgië en Roemenië staat de U21 in hun groep op kop met zes punten op zes. Met overwinningen in Kazachstan (1-3) en in Turkije (0-3) namen ze de perfecte start in hun campagne.

Olivier Deschacht maakte eind april bekend zijn schoenen aan de haak te hangen. De linksvoetige verdediger legde een nieuw voorstel van Zulte Waregem naast zich neer omdat 'de goesting over was'. Deschacht speelde sinds de zomer van 2019 in het Regenboogstadion. In het seizoen 2018-2019 degradeerde hij met Lokeren. Voordien was hij jaren een vaste pion in de verdediging van Anderlecht (2001-2018). Het RSCA-clubmonument speelde 603 wedstrijden voor paars-wit, waaronder 99 in Europa, een record in de clubgeschiedenis.

Deschacht, die in 2001 zijn debuut vierde bij de Belgische recordkampioen, stak in 2016 Paul Van Himst voorbij als speler die de meeste matchen voor Anderlecht afwerkte. Van Himst strandde in 1975 op 566 wedstrijden. In zijn carrière kroonde Deschacht zich acht keer tot landskampioen en veroverde hij één Beker van België. Hij verzamelde ook 20 caps als Rode Duivel.

