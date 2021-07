In het olympisch dorp in Tokio heeft dinsdag opnieuw één atleet positief getest op het coronavirus. De nationaliteit en sporttak van de atleet zijn nog onbekend.

In totaal werden er dinsdag negen nieuwe coronagevallen geconstateerd bij personen die betrokken zijn bij de Spelen. Dat brengt het totaal aantal positieve gevallen sinds 1 juli op 67. Daar komen ook nog minstens 4 gevallen bij uit andere Japanse prefecturen. Die zijn echter niet verplicht te melden of de besmetting verband houdt met de Olympische Spelen. Het aantal kan dus nog hoger liggen.

Maandagavond raakte bekend dat twee leden van het Mexicaanse honkbalteam een positieve test aflegde voor ze vertrokken naar Tokio. Het gaat om Hector Velazquez en Sammy Solis. De twee zitten intussen in isolatie. De rest van de selectie zou woensdag naar Tokio vliegen, het is nog onzeker of dat kan doorgaan. Maandag werd bekendgemaakt dat beachvolleyballer Ondrej Perusic in het olympisch dorp positief had getest op COVID-19. De 26-jarige Tsjech zit in quarantaine in een hotel.

