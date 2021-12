Surrealisme in het voetbal. Deze middag werden de achtste finales van de Champions League-finale geloot. Met Manchester United tegen PSG zouden Messi en Ronaldo elkaar in de ogen kijken, maar door 'een technische storing' moet de loting worden herdaan.

'Vanwege een technisch probleem met de software van een externe serviceprovider die de officials inlicht over welke teams in aanmerking komen om tegen elkaar te spelen, is een fout gebeurd bij de loting', zo meldde de UEFA. 'Bijgevolg is de loting nietig verklaard. Ze wordt helemaal opnieuw gedaan om 15u.'

De loting vanaf 12u verliep niet helemaal zoals gepland. Zo leek het balletje van Manchester United niet aanwezig in de bokaal met teams die het mogelijk zouden opnemen tegen Atlético Madrid. United werd eerst gekoppeld aan Villarreal, maar dat was niet mogelijk aangezien beide teams in dezelfde groep zaten. De UEFA-officials zetten de fout recht, waarna City uit de trommel kwam als opponent van Villarreal.

Bij de loting voor het volgende duel, met Atlético, zei UEFA-directeur Giorgio Marchetti ten onrechte dat United geen optie was. De bal van ManU leek daarop niet in de bokaal met mogelijke opponenten van Diego Simeone's team te zitten. Het Paris Saint-Germain van Lionel Messi en het Manchester United van Cristiano Ronaldo werden eerder op de dag aan elkaar gekoppeld. Maar die topaffiche wordt nu net zoals alle andere duels uitgewist.

'Vanwege een technisch probleem met de software van een externe serviceprovider die de officials inlicht over welke teams in aanmerking komen om tegen elkaar te spelen, is een fout gebeurd bij de loting', zo meldde de UEFA. 'Bijgevolg is de loting nietig verklaard. Ze wordt helemaal opnieuw gedaan om 15u.' De loting vanaf 12u verliep niet helemaal zoals gepland. Zo leek het balletje van Manchester United niet aanwezig in de bokaal met teams die het mogelijk zouden opnemen tegen Atlético Madrid. United werd eerst gekoppeld aan Villarreal, maar dat was niet mogelijk aangezien beide teams in dezelfde groep zaten. De UEFA-officials zetten de fout recht, waarna City uit de trommel kwam als opponent van Villarreal. Bij de loting voor het volgende duel, met Atlético, zei UEFA-directeur Giorgio Marchetti ten onrechte dat United geen optie was. De bal van ManU leek daarop niet in de bokaal met mogelijke opponenten van Diego Simeone's team te zitten. Het Paris Saint-Germain van Lionel Messi en het Manchester United van Cristiano Ronaldo werden eerder op de dag aan elkaar gekoppeld. Maar die topaffiche wordt nu net zoals alle andere duels uitgewist.