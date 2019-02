Ook Patrick Janssens en Roger Lambrecht verhoord in voetbalschandaal

Naast ex-trainer Peter Maes en zijn vriendin werden dus nog veertien personen voor verhoor opgeroepen, onder wie Roger Lambrecht en Patrick Janssens. Dit onderzoek spitste zich toe op het opzetten van financiële constructies. Bedoeling van de constructies zou geweest zijn om belastingen en sociale zekerheidsbijdragen te ontlopen.

Speurders van de Limburgse federale gerechtelijke politie zijn dus nog met man en macht bezig in het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. Dinsdagochtend vonden twee huiszoekingen in Lommel en eentje in Duffel plaats. De vriendin van Peter Maes werd dinsdag na verhoor door de speurders vrijgelaten. Maes zelf bracht een nacht in de cel door en werd woensdag door de Limburgse onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten.

Zijn raadsman, David Engelbos, wilde geen commentaar geven over de recente ontwikkelingen. Maes was ook al in oktober 2018 opgepakt en na een nachtje cel voorwaardelijk vrijgelaten. Bij de zestien personen die nu voor verhoor werden opgeroepen, hoorden ook ex-keeperstrainer van KRC Genk en Lokeren Erwin Lemmens en ex-voorzitter van KRC Genk Herbert Houben. Ze zijn als verdachte in het dossier ondervraagd.

Het federale parket liet woensdag weten dat alle zestien ondervraagde personen banden hadden met Lokeren of KRC Genk of Dejan Veljkovic. De verhoren waren onder meer bedoeld om het traject te bepalen van relatief grote geldbedragen die mogelijk door Peter Maes als verdoken commissie ontvangen zijn.