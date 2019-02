Operatie Propere Handen: KBVB roept ook spelers en trainers Eupen op

'Een aantal spelers en de trainersstaf van vorig seizoen zijn uitgenodigd om vragen te beantwoorden.' Dat antwoordt woordvoerder Michael Reul van KAS Eupen op de vraag van Sport/Voetbalmagazine of er mensen van de club door de voetbalbond opgeroepen werden in het kader van operatie Propere Handen. 'Verdere details geven we niet', aldus Reul na overleg met Christoph Henkel, directeur-generaal bij KAS Eupen. 'Maar de club vindt het positief dat deze mensen gehoord werden.'

