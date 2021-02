Naomi Osaka (WTA 3) heeft de Australian Open in Melbourne, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen, op haar naam geschreven. Het is voor de Japanse haar tweede eindzege Down Under.

Osaka versloeg zaterdag in de finale de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 24), het 22e reekshoofd, in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 19 minuten. De eerste set ging gelijk op, maar Osaka maakte aan het eind het verschil en won. In de tweede set stoomde de Japanse door en leek de veer bij Brady, die 4-0 achter kwam, helemaal te breken. Met de meet in zicht knokte de Amerikaanse terug, al kon ze Osaka nooit echt in de problemen brengen. De Japanse won ook de tweede set en stelde zo de eindwinst veilig.

De 23-jarige Osaka, de pupil van Wim Fissette, wint twee jaar na haar eerste titel in Melbourne het toernooi voor de tweede keer. Met ook twee eindzeges op de US Open (2018 en 2020) staat de teller nu dus op vier Grand Slams. Voor de 25-jarige Brady was het haar eerste grandslamfinale. Een halve finale op de US Open van vorig jaar was haar beste resultaat tot dusver. Ook toen stond ze tegenover Osaka. De Japanse won het duel in drie sets en pakte vervolgens de titel tegen Victoria Azarenka.

