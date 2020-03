De overname van KV Oostende staat op de helling, omdat de Amerikaanse investeerders nog altijd niet met kapitaal over de brug zijn gekomen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag. Als een deal uitblijft, loopt KVO zo goed als zeker zijn licentie mis.

Medio februari liet KV Oostende officieel weten met Pacific Media Group (PMG) een akkoord te hebben over de overname van de club. Frank Dierckens zou in de constructie aan boord blijven als voorzitter. Maar voorlopig hebben de Amerikanen nog geen cent gestort, en staat volgens HLN de overname op de helling.

De kandidaat-overnemers zouden eerst een deal willen zoeken met Alychlo, een van de bedrijven van ex-KVO-baas Marc Coucke. Toen die Oostende van de hand deed om Anderlecht te kopen, bleef hij via zijn vennootschappen wel de eigenaar van de Versluys Arena. KVO heeft een openstaande huurachterstand van zo'n 900.000 euro tegenover zijn ex-eigenaar. Daarnaast heeft de kustploeg nog zo'n 5 miljoen schulden openstaan bij Coucke. De Amerikanen stellen zich daar vragen over. Daarnaast zou ook de heikele sportieve situatie voor ongerustheid zorgen bij de Amerikanen.

KVO kan nog altijd degraderen. In dat geval zou de waarde van de club gevoelig verminderen. Als de Amerikanen zich zouden terugtrekken, is er niemand meer die zich borg stelt voor de openstaande schulden, en zal KVO geen licentie krijgen. Een alternatieve investeerder vinden lijkt zo goed als onmogelijk.

De licentiedossiers moeten vrijdag ingeleverd worden, waarna de licentiecommissie zich op 19 maart over de materie buigt. Tussen 31 maart en 2 april worden clubs die geen afdoend licentiedossier hebben op het matje geroepen om toelichting te geven.

